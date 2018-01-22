Дорожные активисты заявят в Генпрокуратуру на замглавы ГУОБДД из-за угрозы судом за съемку милиционеров

Активисты из сообщества «Сафари» заявили о том, что напишут заявление в Генпрокуратуру на замглавы ГУОБДД Ыманали Саркулова. Ранее Саркулов заявил, что сотрудники ГУОБДД будут судиться с гражданами, которые опубликовали видео с ними без разрешения.

Свое обращение активисты опубликовали на YouTube. В нем говорится, что Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения не может судиться с гражданами за съемку милиционеров без разрешения.

Активисты ссылаются на 33-ю статью Конституции, «которая гласит, что каждый имеет право распространять информацию устно, письменно или иными способами».

«Саркулов не сослался конкретно ни на одну статью нормативно-правовых актов, запрещающих распространение таких видеоматериалов. Таким образом, руководство ГУОБДД просто-напросто пытается скрыть от общества неправомерные действия своих сотрудников», — сказал активист Орозбек Бейшеналиев.

Они решили написать заявление на Саркулова в Генпрокуратуру и призвали граждан, солидарных с ними, заполнить бланк обращения и подать его в МВД, аппарат президента и аппарат правительства.

Саркулов заявил, что ГУОБДД будет судиться с кыргызстанцами, которые опубликовали видео с их сотрудниками без разрешения, на пресс-конференции 19 января.

«Законы одинаково распространяются на сотрудников и гражданских лиц. Открыто выставлять видео без разрешения запрещается. Мы хотим донести, что мы тоже имеем право воспользоваться правом обратиться в суд при публикации видео», — заявил он.

Юристы компании «Прецедент» сказали журналисту Kloop.kg, что граждане имеют право вести съемку патрульных милиционеров без согласования с ГУОБДД.

По их словам, милиционеры могут лично обращаться в суд, если их честь и достоинство задеты в видео, однако руководство ГУОБДД не должно судиться с гражданами в этом случае.

Критика со стороны Сапара Исакова

Заявление Саркулова прозвучало после критики дорожных активистов со стороны премьер-министра Сапара Исакова. Глава правительства заявил 14 декабря, что активисты «издеваются» над сотрудниками ГУОБДД, снимая их на камеру и выкладывая видео в интернет.

Исакова возмутило видео, в котором сотрудник ГУОБДД заявил водителю, что тот не пропустил пешехода, и в то же время, к участникам разговора подошел сам пешеход, который заявил, что водитель не нарушал правила.

Спустя несколько дней активист Болот Ибрагимов записал видеоответ для Исакова, в котором он объяснил, что именно произошло в видеоролике и сказал, что премьер-министр ввел общественность в заблуждение. Активист добавил, что с их стороны издевательств по отношению к сотруднику ГУОБДД не было.

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