Минэкономики: Абонплата за «Умный город» взиматься не будет

Издание 24.kg сообщило, что с горожан будут собирать абонентскую плату в 25 сомов ежемесячно за «Умный город». В минэкономики назвали эту информацию «абсурдом».

Замдиректора агентства по продвижению инвестиций при минэкономики Адилбек уулу Шумкарбек в разговоре с журналистом Kloop.kg назвал информацию об абонплате за услуги «Умного города» — «абсурдом».

«По проекту камеры будут установлены бесплатно. Но ни какой речи не идет об абонентской плате. Инвестиции будут возмещаться только за счет тех штрафов, которые поступят по нарушению правил дорожного движения», — сказал он.

Издание 24.kg сообщило, что на улице Гоголя в Бишкеке появились объявления о начале сбора абонплаты в 25 сомов за услуги «Умного города».

«Камеры государство установит бесплатно. Но абонентская плата будет составлять 25 сомов ежемесячно», — сказано в объявлении.

В тексте объявления говорится, что деньги ежемесячно надо сдавать домкому, однако имя ответственного за сбор средств не указывается.

Аким Свердловского района Самарбек Болотбеков сообщил изданию 24.kg, что домком в своем объявлении неправильно выразилась.

«Это не инициатива государства, мэрии или акимиата, а лично домкома, которая неправильно поняла программу «Умный город» и неправильно все изложила в объявлении. Домком новый, недавно избранный. Два-три года назад их соседи сами установили видеокамеры в подъездах и вокруг дома», — сказал Болотбеков.

Правительство 11 января заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй», которая займется установкой камер для фиксации нарушений правил дорожного движения в Бишкеке, Оше и Чолпон-Ате. Инвестиции составят $60 млн.

«Хуавэй» установит первые камеры к концу января на четырех перекрестках в Бишкеке и Оше. Премьер-министр Сапар Исаков и ранее заявлял, что деньги, вложенные в проект инвесторами, будут возвращаться за счет штрафов.

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