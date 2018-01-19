Соинвестор проекта «Умный город» хочет выкупить «Мегаком»

Компания «Ака минералз энд майнинг», которая входит в число инвесторов госпроекта «Умный город», заинтересована в покупке мобильного оператора «Мегаком».

Пресс-секретарь Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) Махабат Мансурова сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что представители компании «Ака минералз энд майнинг» хочет купить 100 процентов акций оператора «Мегаком».

«Предложение от компании поступило 8 января 2017 года. Оно было отправлено в “Мегаком”, чтобы “Ака минералз энд майнинг” провела презентацию», — сказала Мансурова.

По ее словам, в последний раз «Мегаком» оценили в 13,5 млрд сомов. Однако будет ли компания продана за эту сумму, по словам Мансуровой, пока неизвестно.

Компания «Ака минералз энд майнинг» стала одним из инвесторов проекта «Умный город» — она вложит 9 млн долларов в подготовку специалистов для работы с оборудованием и программным обеспечением. Всего в проект привлекли 60 млн долларов инвестиций.

«Умный город» — проект по установке камер видеофиксации правил дорожного движения.

Правительство подписало соглашение с компанией «Хуавэй» 11 января 2018 года. Деньги, потраченные на установку камер, будут выплачиваться компании за счет штрафов.

Компания должна установить камеры в течение полутора лет. Власти пообещали провести тестовый запуск видеокамер на четырех перекрестках Бишкека уже в конце января.

Продажа «Мегакома»

После апрельской революции в 2010 году декретом Временного правительства 49 процентов акций «Мегакома» национализировали, а спустя четыре года оператор стал полностью государственным.

Министерство экономики в июне 2015 году предложило продать 100 процентов акций компании «Мегакома», тогда их стоимость не озвучили.

Год спустя, правительство выставило «Мегаком» на аукцион, оценив его в 19 млрд сомов. Цену назвали завышенной, и ни одной заявки на приобретение оператора не поступило.

Власти проводили аукцион трижды, однако ни разу не смогли найти потенциального покупателя для компании. После этого, было принято решение о снижении стоимости «Мегакома» до 13,5 млрд сомов.

Осенью 2017 года в ФУГИ поступила заявка от российской предпринимательницы Елены Нагорной — она хотела выкупить 100 процентов акций компании.

Однако в ноябре тогдашний глава ФУГИ Болсунбек Казаков заявил, что все переговоры с Нагорной прекращены из-за того, что «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых условий».

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