Вице-премьер-министр: Тендер на установку камер не проводился, чтобы сэкономить время

Вице-премьер-министр Даир Кенекеев заявил, что правительство не стало проводить тендер по проекту «Умный город», потому что это «заняло бы больше времени и были риски судебных разбирательств».

Кенекеев, выступая на заседании фракции «Республика — Ата-Журт» в парламенте, сказал, что правительство приняло «правильное решение», подписав соглашение с китайской компаний «Хуавэй» на установку видеокамер на дорогах без тендера.

По его словам, законодательство позволяет вести прямые переговоры, если это международный проект, который стоит более 50 млн долларов.

«Мы считаем, что это было правильное решение, потому что, если бы мы провели тендер, то это был заняло больше времени. Также были риски, что опять будут судебные разбирательства», — цитирует Кенекеева издание «АКИпресс».

Директор Агентства по продвижению инвестиций Эсенкул Момункулов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что условия соглашения между «Хуавэем» и правительством опубликуют через два месяца.

По его словам, сейчас стороны готовят технико-экономическое обоснование и сметную документацию.

«Это займет 60 дней. Это долгий процесс, который не делается за ночь. Без этих документов условия соглашения не могут быть опубликованы», — сказал Момункулов.

Соглашение с компанией «Хуавэй»

Правительство подписало соглашение с компанией «Хуавэй» 11 января 2018 года. Инвестиции в проект составят 60 млн долларов. Деньги, потраченные на установку камер, будут выплачиваться компании за счет штрафов.

Компания должна установить камеры в течение полутора лет. Власти пообещали провести тестовый запуск видеокамер на четырех перекрестках Бишкека уже в конце января.

После завершения всех работ «Хуавэй» передаст управление системой госкомпании «Инфоком».

Власти подписали соглашение с китайской компанией несмотря на то, что Финпол в 2015 году Финпол Кыргызстана обвинял «Хуавэй» в превышении стоимости строительства волоконно-оптических линий связи из китайского города Иркештам в Ош.

Финпол арестовал все расчетные счета и имущество компании. Руководству «Хуавей» в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Власти обещают установить камеры на дорогах страны с 2011 года. Правительство провело два тендера. Первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек».

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