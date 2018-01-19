ГУОБДД пригрозило судом за съемку милиционеров без разрешения

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) Ыманалы Саркулов считает, что закон запрещает публиковать видео с их сотрудниками без разрешения. Юристы говорят, что граждане не обязаны согласовывать публикацию видео с ГУОБДД.

Саркулов заявил на пресс-конференции 19 января, что у сотрудников ГУОБДД есть такие же гражданские права, как и других, и поэтому они вправе подать в суд на тех, кто снимает и выкладывает видео с ними без разрешения.

«Законы одинаково распространяются на сотрудников и гражданских лиц. Открыто выставлять видео без разрешения запрещается. Мы хотим донести, что мы тоже имеем право воспользоваться правом обратиться в суд при публикации видео», — приводит слова Саркулова издание «Азаттык».

Пресс-секретарь ГУОБДД Нурбек Токтосунов в разговоре с журналистом Kloop.kg сказал, что «у всех граждан есть равные права».

«Любой сотрудник, если видео с ним выкладывают на общественный суд или на разные сайты, тоже имеет право подать в суд. […] Я думаю, что это хорошо, что болючие вопросы или какие-то проблемы, они (активисты) снимают и выкладывают, если действительно такие нарушения есть», — сказал Токтосунов.

У граждан есть право на съемку

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев в разговоре с журналистом Kloop.kg сказал, что у граждан есть право снимать на видео сотрудников ГУОБДД и выкладывать это в интернет.

«Они ведь снимают в общественных местах, а в общественных местах снимать на видео у нас в стране не запрещено, если это неохраняемая территория. Но граждане не обязаны согласовывать видео с руководством ГУОБДД, такого в законе нет», — объяснил Эралиев.

Юрист добавил, что государственных служащих можно критиковать в СМИ из-за того, как они выполняют свои обязанности.

«Это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Публичные лица открыты для освещения их поступков. В положении ГУОБДД написано, что их деятельность строится на принципе гласности», — отметил Эралиев.

Он подчеркнул, что у сотрудников милиции, как и любого другого гражданина, есть право подать в суд, если видео с их участием заденет их честь и достоинство.

«В суде необходимо будет доказать, что видео задело его честь и достоинство. Граждане не обязаны согласовывать видео с руководством ГУОБДД», — сказал Эралиев.

Сотрудник ГУОБДД может подать в суд

Дорожный активист Айбек Баратов в интервью с журналистом Kloop.kg сказал, что у сотрудников милиции есть право на изображение и они могут обращаться в суд.

«Когда их снимают на службе, это одно, они должны работать по принципу прозрачности и подотчетности, как представители государственной службы. Ну другое дело, когда человек принципиально не хочет своего изображения в сети. Я считаю, что это защита гражданского права на изображение. Сотрудник ГУОБДД имеет на это право», — сказал Баратов.

Юрист Эдиль Эралиев говорит, что сотрудники патрульной милиции могут защищать свое право на изображение, обращаясь в суд, но не от имени ГУОБДД.

«ГУОБДД не имеет права требовать согласования на размещение видео в интернете. Сотрудник может лично обратиться в суд, но никак не его руководство», — сказал он.

По мнению Баратова, если сотрудник ГУОБДД допустил нарушение, то видео об этом можно опубликовать, однако стоит скрыть лицо милиционера.

«Нужно указать факт нарушения, но не лицо нарушившего. Лицо затирается в целях защиты гражданина. Я рекомендую, чтобы те, кто выкладывает, показывали факт нарушения, а не личность», — сказал он.

Критика со стороны Исакова

Премьер-министр Сапар Исаков заявил 14 декабря, что активисты «издеваются» над сотрудниками ГУОБДД, снимая их на камеру и выкладывая видео в интернет.

«Я увидел печальную картину. Сотрудник ГАИ останавливает водителя автомашины, а он начинает его снимать на камеру, они над ним просто измываются. […] Они начали измываться над ним (сотрудником ГАИ), над представителем власти по полной программе, и он, бедный, ничего не смог сказать, просто ушел», — сказал Исаков.

Исакова возмутило видео, в котором сотрудник ГУОБДД заявил водителю, что тот не пропустил пешехода, и в то же время, к участникам разговора подошел сам пешеход, который заявил, что водитель нарушал правила.

Спустя несколько дней активист Болот Ибрагимов записал видеоответ для Исакова, в котором он объяснил, что именно произошло в видеоролике и сказал, что премьер-министр ввел общественность в заблуждение. Активист добавил, что с их стороны издевательств по отношению к сотруднику ГУОБДД не было.

Соавтор: Анна Капушенко

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