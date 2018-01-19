Human Rights Watch: На выборах президента использовался админресурс, а ситуация со свободой медиа ухудшилась

Правозащитники международной организации Human Rights Watch (HRW) назвали прошедшие президентские выборы «удовлетворительно организованными», отметив использование админресурса и подкуп голосов. По мнению экспертов организации, большое количество исков властей против СМИ «ухудшило ситуацию с медийной свободой».

Президентские выборы

Правозащитники назвали прошедшие президентские выборы «состязательными и удовлетворительно организованными». Тем не менее, они указали на то, что власти использовали админресурс, подкуп голосов и давление на избирателей.

«В преддверии выборов власти запрещали публичные мероприятия в центре Бишкека и вводили ограничения на деятельность местных наблюдателей: в частности, на каждом избирательном участке было разрешено присутствовать только по одному наблюдателю от неправительственного сектора», — говорится в отчете.

Президентские выборы прошли 15 октября. Победителем стал кандидат от провластной Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

Местные правозащитники, международные наблюдатели и представители главного оппонента Жээнбекова Омурбека Бабанова заявляли об использовании админресурса.

Однако ни действующий президент, ни провластный кандидат на пост главы главы государства не признали этих нарушений.

Два члена Центральной избирательной комиссии не хотели подписывать протокол о признании выборов состоявшимися из-за нарушений. Остальные 10 членов ЦИК признали выборы состоявшимися и приложили к протоколу особое мнение несогласных коллег.

В итоге Сооронбай Жээнбеков официально стал президентом 24 ноября, а экс-президент Алмазбек Атамбаев собирается возглавить провластную СДПК.

Свобода выражения мнений

Правозащитники указали на большое количество исков властей против СМИ и отдельных журналистов.

«Наблюдалось ухудшение ситуации с медийной свободой в условиях, когда в отношении критически настроенных СМИ Генеральной прокуратурой выдвигались многомиллионные иски», — говорится в отчете.

В частности, правозащитники привели в пример пять многомиллионных исков действующего на тот момент президента Алмазбека Атамбаева против издания «Заноза». Ответчиками по искам проходят соучредители издания Дина Маслова и Нарын Айып, а также правозащитница Чолпон Джакупова.

Верховный суд признал издание и ответчиков виновными и обязал их выплатить 30 млн сомов Атамбаеву. Суд запретил Масловой, Айыпу и Джакуповой выплачивать долг Атамбаеву в рассрочку.

15 января представитель Атамбаева потребовал выставить на торги имущество Джакуповой и Айыпа. У Джакуповой выставлена на торги дача на Иссык-Куле, а у Айыпа ⅓ часть квартиры.

Атамбаев стал не единственным, кто подал в суд на СМИ. Его преемник на посту президента Сооронбай Жээнбеков тоже обратился в суд, подав иск против издания 24.kg и экс-депутата Кабая Карабекова.

Поводом для иска стала статья Карабекова, опубликованная на сайте издания — в ней он написал о «…связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Публикация вышла на сайте издания 11 сентября 2017 года.

Жээнбеков потребовал с издания и автора 10 млн сомов за клевету. 22 декабря 2017 года 24.kg и Карабеков проиграли Жээнбекову в Бишкекском горсуде.

Кроме того, в августе 2017 года суд постановил закрыть телеканал «Сентябрь», признав его виновным в трансляции «экстремистского контента». Телеканал связывают с оппозиционером Омурбеком Текебаевым, который критиковал Атамбаева.

По данным Генпрокуратуры, телеканал транслировал выступление экс-главы Ошского УВД Абдылды Капарова, который в эфире заявил о том, что в Кыргызстане «неприемлемо поведение, когда развевают узбекские флаги и слушают узбекский гимн».

Капаров говорил о праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию средней школы в Ошской области, во время которых жители прослушали гимн Узбекистана, а также размахивали узбекскими флагами.

Позже Капарова осудили на 4 года за попытку разжигания межнациональной розни, но свою вину он так и не признал.

Сейчас телеканал продолжает свою работу в интернете и называется «Жалбырак ТВ».

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