Мы подготовили для вас вторую порцию советов о том, как интересно провести выходные. «Добрые письма» — это личные советы от наших редакторов: куда сходить, чем заняться, что послушать, почитать или приготовить.
Скоро мы перестанем публиковать их сайте, поэтому лучше подписаться:
Хэй-хо, дорогие читатели Kloop.kg!
Пишет вам Акжибек Бейшебаева — контрибьютор и большой друг редакции.
Конец этой недели радует разнообразием, и я спешу им с вами поделиться.
Куда сходить?
Культурный отдых
С четверга в «Асанбай-центре» стартовал Future Shorts Bishkek — фестиваль короткометражного кино и анимации.
В программе пять фильмов от европейских режиссеров, которые завоевали и «Оскар», и главный приз Берлинского кинофестиваля, и получили награды от Московского кинофестиваля. Если вы очень заняты в будние дни, можно сходить в субботу. О билетах лучше позаботиться заранее, их количество сильно ограничено.
Веселый отдых
Тусовка, которую я очень жду — Resonance. Она будет проходить в том же «Асанбай-центре» (как мы раньше без тебя жили, родненький?).
Последние две недели вместо приветствий я говорила всем: «Пошли на диджейскую вечеринку!» И вот почему: ожидаем отличную музыку, красивое световое шоу и нового для Бишкека музыканта Astakhov из Москвы. Вход: 300 сомов, начало в 23:00.
Образовательный отдых
Я уже давно не каталась на коньках, но есть повод совместить приятное с полезным. Если вы хотите улучшить разговорный английский, вот подходящее мероприятие — 20 января в 16:30 English Zone устраивает коллективное катание на ледовом катке в «парке Здоровья» (бывший «парк Любви» на проспекте Мира, 90).
У этих ребят все серьезно — там вообще нельзя разговаривать на русском или кыргызском: за это штрафуют (на деньги). Так что придумайте заранее, как по-английски выразить свое крайнее недовольство, если упадёте на лёд. Стоимость: 350 сомов, и билеты тоже лучше купить заранее. Прогнозируются вкусняшки.
Вдохновляющий отдых
В субботу в 18:00 наши друзья из творческой группы 705 открывают выставку графики в своем пространстве на Боконбаева, 149 (пересечение с улицей Исанова). Участвуют художники из Центральной Азии, Германии и Мексики.
Советую пойти хотя бы для того, чтобы попытаться понять современное искусство. Ну или в очередной раз убедиться, что оно многогранно и неоднозначно. Работы выполнены в различных техниках — от литографии до генеративной графики — и сопровождаются анимациями и дневниками художников.
Обязательно сходите в музей ИЗО. Сейчас как раз идет выставка «КУЛЬДЖАКЕ», посвященная директору музея Кульджаке Усубалиевой, которая 26 лет занималась его развитием. Благодаря этой удивительной женщине в Кыргызстане появились картины Серова, Репина, Шишкина, Кустодиева и многих других известных художников и скульпторов. Собственно, сами картины и представлены на выставке.
Спортивный отдых
Если после таких насыщенных выходных у вас останутся силы, отправляйтесь в воскресенье к каньонам Красного моста «Эоловые замки» со старым добрым Союзом пешеходного туризма.
Это очень красивое место, которое оставит у вас достаточно приятные впечатления. Пара советов от редакции Kloop.kg (на своём печальном опыте): не берите скользкую обувь и много еды! Лучше горячий чай.
Для записи звоните сюда: 0556 10 19 33. У союза вообще насыщенные выходные планируются.
Бодрящий отдых
Наш редактор новостей Рустам Халимов зовет всех на встречу «Импров-клуба» вечером 21 января в ololo art studio (на Токтогула/Эркиндик). Это такое необычное собрание, где вам помогут развить креативность, нестандартность и чувство юмора. Чтобы лучше понять, чем занимаются эти загадочные ребята, посмотрите видео:
Что смотреть?
В кинопрокате интересные новинки: советую сходить на «Форму воды» Гильермо дель Торо, который уже получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Смотреть одного из топовых претендентов на грядущий «Оскар» нужно, чтобы вновь погрузиться в фэнтезийный мир главного сказочника современного кинематографа.
Не пропустите «Темные времена» Джо Райта, где Черчилля играет мастер перевоплощений Гэри Олдман. Совсем скоро объявят номинантов на «Оскар», и мы в редакции Kloop.kg спорим, получит ли Олдман эту награду (то, что он окажется в номинантах для нас очевидно).
Ещё можно пройтись ножками до Театра оперы и балета им. Малдыбаева и прикоснуться к прекрасному. «Лебединое озеро» показывают 21 января в 17:00. Ступайте всей семьей наслаждаться музыкой Чайковского и изящными па наших артистов. Билеты продаются в кассе театра и на ticket.kg. Кстати, Kloop.kg делали красивый сюжет об артистах балета, посмотрите, если вдруг еще не видели:
Что читать?
Советую великий, не побоюсь такой оценки, роман Айрис Мердок «Море, море», получивший Букеровскую премию в свое время. Это та книга, послевкусие от которой не хочется перебивать другим произведением. Я месяц собиралась с духом после прочтения, чтобы приступить к новой. Драма, раскрытая там, вечна и современна. Если сомневаетесь, почитайте отзывы о романе в Живой библиотеке.
Небольшой инсайт — издательство АСТ переводит на русский язык новый роман индийской писательницы Арундати Рой «Министерство наивысшего счастья». Обещают старт продаж в марте. Раз уж мы заговорили о ней, то читать ее первый роман «Бог мелочей», написанный аж двадцать лет назад, я рекомендую всем-всем-всем. The New York Times эту книгу описали как «вещь одновременно невероятной нежности и невероятной мощи».
Что слушать?
Я, конечно, не Азамат Омуралиев и не могу посоветовать что-то из совсем свежего в музыкальном мире, но предлагаю группу Swеt Shop Boys и их альбом Cashmere. Это такой конкретный рэпчик с различными экспериментами, включая индопакистанские мотивы. Из всей этой вакханалии звуков получился интригующий продукт.
Весь прошлый год я на всю катушку ставила его в офисе. Непонятно, почему все это терпели. Послушать можно здесь.
Если же рэп совсем не ваш жанр, послушайте долгожданный альбом ирландского дуэта электронной музыки BICEP. Теперь в офисе все слушают их сингл Glue на полную громкость.
Сам альбом здесь.
Любителям оперы можно сходить на «Князя Игоря» Бородина в Театр оперы и балета им. Малдыбаева 20 января. Начало в 17:00. Костюмы и хор прекрасны. Я думаю, что послушать классику оперы — это отличная альтернатива вечеру субботы.
Чем заняться дома?
Уборкой, конечно.
Без шуток, пока вы надраиваете пол, поставьте подкасты от «радио Арзамас» (есть даже бесплатные) и послушайте про русский авангард или о том, как Пушкин писал про, хм, непристойности. Удобней скачать приложение на смартфон: в AppStore или Google Play.
Если вам интересны взаимоотношения людей и их поведение в группе, есть полезный онлайн-курс по социальной психологии. Стартует в феврале, преподается Высшей школой экономики. Не благодарите!
Эльдияр предлагает подписаться на канал The School of Life (если вы знаете английский), который описывает разные жизненные дилеммы и советует, как в этих ситуациях поступать. У канала немного нравоучительный тон, но это не значит, что от этого советы становятся менее полезными.
Ну а если вы планируете расслабленные и безмятежные выходные, посмотрите серию документальных фильмов от BBC «Голубая планета 2». Потрясающие кадры подводного мира и музыкальное сопровождение от Ханса Циммера скрасят ваши и без того приятные выходные. Там поработали и Radiohead, которых мы в редакции любим за Paraniod Android, No surprises и Karma Police.
Всем любви и винишка!
Обнимаю,
Акжибек.
P.S. Если вы хотите рассказать о своём мероприятии, напишите Азизе на aziza@kloop.kg. В заголовке письма укажите «Хочу в доброе письмо». Если нам понравится, мы обязательно посоветуем вас.
Еще один P.S. Можно даже стать спонсором рассылки, но есть определенные правила. Мы любим наших читателей и хотим им советовать только самое полезное и интересное. Писать тоже Азизе на aziza@kloop.kg с пометкой «Спонсор доброго письма».