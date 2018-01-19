Мы подготовили для вас вторую порцию советов о том, как интересно провести выходные. «Добрые письма» — это личные советы от наших редакторов: куда сходить, чем заняться, что послушать, почитать или приготовить.

Скоро мы перестанем публиковать их сайте, поэтому лучше подписаться: