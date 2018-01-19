Нарын: Судья «незаконно» оштрафовал четырех человек, возбуждено дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на судью Нарынского городского суда, который превысил свои полномочия. Судья «незаконно и необоснованно» оштрафовал четырех участников судебного заседания на 40 тысяч сомов за неуважение к суду.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что на заседании Нарынского городского суда 14 сентября 2017 года рассматривалось дело мужчины, обвиняемого в гибели людей из-за нарушения правил дорожного движения. По итогам заседания, судья приговорил его к трем годам тюрьмы условно.

Пресс-секретарь Нарынского областного суда Барктабас Белеков сказал журналисту Kloop.kg что, когда судья начал выносить приговор, четверо представителей потерпевшей стороны покинули зал суда, не дождавшись его оглашения до конца.

«Во время судебного заседания представители потерпевшей стороны не соблюдали порядок. Также они не подчинились прокурору и покинули зал заседания», — сказал Белеков.

После этого, судья наложил на каждого из них штраф в 10 тысяч сомов из-за «игнорирования замечаний».

Однако оштрафованные обратились с жалобой в прокуратуру Нарына.

«Указанный судья без возбуждения уголовного дела и производства, необходимых в этом случае следственных действий, своим судебным актом привлек к уголовной ответственности и наказанию четырех человек», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

23 октября 2017 года коллегия Нарынского облсуда отменила решение городского судьи о штрафе, признав его «необоснованным и незаконным». В тот же день, облсуд поручил пересмотреть приговор мужчине, который получил три года условно.

В отношении судьи горсуда Нарына началась проверка и Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Вынесение неправосудного решения».