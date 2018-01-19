Бишкек: Госэкотехинспекция будет закрывать частные бани за превышение выброса вредных веществ

Госинспекция по экологической и технической безопасности начала проверять частные бани в жилмассивах Бишкека на соблюдение норм выброса вредных веществ. Если нормы будут превышены, то владельцев ждет штраф до 30 тысяч сомов или закрытие бани.

Главный инспектор по экологической безопасности Камиль Султанмуратов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что ведомство начало проверять частные бани в Бишкеке.

По его словам, крупные бани должны иметь разрешение от Агентства по охране окружающей среды, чтобы вести работу. Султанмуратов сказал, что в таких банях должны быть установлены очистительные фильтры, а их владельцы должны оплачивать компенсацию за загрязнение экологии.

«Если в ходе проверок инспекторы обнаружат, что у владельцев крупных бань нет разрешительных документов, то их будут штрафовать на сумму до 30 тысяч сомов», — сказал Султанмуратов.

По его словам, после штрафа владельцы бань в течение месяца должны будут устранить нарушения. Если при следующей проверке инспекторы вновь обнаружат эти нарушения, то баню закроют.

Если нарушения будут обнаружены в мелких банях, то владельцев оштрафуют на сумму от 1000 до 1500 сомов.

По данным Госэкотехинспекции, владельцы крупных бань должны будут устанавливать современные фильтры, а собственники мелких бань не должны использовать пластиковые бутылки, резину и отходы швейного производства при растопке.

Ранее сотрудники патрульной милиции начали штрафовать водителей за превышение вредных веществ.

Снижение выбросов в атмосферу

Премьер-министр Сапар Исаков поручил 16 января «минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу». Правительство считает, что автомобили — «наиболее интенсивный источник загрязнения воздуха» в Бишкеке.

По данным госэкотехинспекции, автомобили выбрасывают в воздух 75 процентов всех загрязнений — при этом ТЭЦ Бишкека выбрасывает в атмосферу всего 14 процентов загрязняющих веществ.

Ведомство также считает, что частные бани «оказывают значительное негативное влияние на состояние воздуха» в Бишкеке.

Исаков поручил проработать вопрос возврата техосмотра автомобилей и начать проверки бань.

В конце декабря Агентство по гидрометеорологии сообщило, что в последние месяцы в Бишкеке в 2-3 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе.

В агентстве загрязнение воздуха также связали с большим количеством автомобилей — при норме в 40-45 тысяч, в Бишкеке больше 500 тысяч машин.

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