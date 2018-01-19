МВД: Следователь, который устроил аварию будучи пьяным, уволен

По итогам следствия службы внутренних расследований МВД, следователя Аламединского РОВД Камчыбека уулу Толона признали виновным в совершении аварии в нетрезвом состоянии. Его уволили из правоохранительных органов.

Пресс-служба МВД сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что следователя Аламединского РОВД Камчыбека уулу Толона уволили из правоохранительных органов из-за «нарушения кодекса профессиональной этики».

Расследованием аварии с участием Камчыбека уулу занималась служба внутренних расследований МВД. Они пришли к выводу, что авария произошла по вине милиционера — экспертиза показала, что майор управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Авария с участием следователя произошла 4 января. Милиция установила, что майор Камчыбек уулу Толон, будучи пьяным, не уступил дорогу другой машине из-за чего спровоцировал аварию.

Видео об инциденте опубликовал дорожный активист Болот Ибрагимов, после этого МВД начало проверку.

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