МВД: Следователь, который устроил аварию будучи пьяным, уволен

По итогам следствия службы внутренних расследований МВД, следователя Аламединского РОВД Камчыбека уулу Толона признали виновным в совершении аварии в нетрезвом состоянии. Его уволили из правоохранительных органов.
Пресс-служба МВД сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что следователя Аламединского РОВД Камчыбека уулу Толона уволили из правоохранительных органов из-за «нарушения кодекса профессиональной этики».
Расследованием аварии с участием Камчыбека уулу занималась служба внутренних расследований МВД. Они пришли к выводу, что авария произошла по вине милиционера — экспертиза показала, что майор управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Авария с участием следователя произошла 4 января. Милиция установила, что майор Камчыбек уулу Толон, будучи пьяным, не уступил дорогу другой машине из-за чего спровоцировал аварию.
Пожалуй, это трагедия. Самая настоящая. После просмотра данного видео ком в горле, пустота. А что самое ужасное, я не удивлен вообще. Подумаешь, возможно пьяный следователь совершил ДТП и пытался скрыться. Что тут такого, правда? Как он сам сказал: "Это же кырсык!" Выговор? Штраф? Общественное порицание? Не смешите. Просто задумайтесь, что в руках этого человека были сотни судеб. Страшно представить, как он с ними всеми обходился. Что будет после публикации видео? Будет пустота, будут реформы… Я не знаю, как всё это описывать. Что еще говорить. Это наш конец света. И вы всерьез полагаете, что старые патрульные в новой форме в силах остановить этот ужас?
Видео об инциденте опубликовал дорожный активист Болот Ибрагимов, после этого МВД начало проверку.
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