Твиттер блокирует ссылки на Телеграм

Социальная сеть «Твиттер» начала блокировать ссылки на мессенджер «Телеграм». Соцсеть не публикует ссылки на телеграм-каналы, принимая их за спам.

При попытке опубликовать ссылку на телеграм-канал, соцсеть не публикует сообщение и информирует пользователя о «внутренней ошибке сервера» или о защите от спам-ботов.

При этом блокируются лишь короткие ссылки t.me, но не ссылки на telegram.me.

Администрация «Твиттера» пока не прокомментировала, почему ссылки на телеграм принимаются соцсетью за спам или вредоносные материалы.

Ранее, 13 декабря, за якобы «нарушение правил» и спам ссылки на телеграм заблокировал и «Фэйсбук», но проблему решили в тот же день.

Представители «Телеграм» не давали комментариев по поводу обеих блокировок.

Крупные социальные сети не в первый раз блокируют ссылки на телеграм — в марте 2016 года их заблокировала социальная сеть «Инстаграм» (которая принадлежит компании «Фэйсбук»).

Another @Facebook tentacle closes on users' ability to share a link to their Telegram profile. #hypocrisy pic.twitter.com/xC6ydp3M0p

— Telegram Messenger (@telegram) March 2, 2016