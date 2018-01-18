Войлок как целая жизнь. Как голландка влюбилась в Кыргызстан и открыла магазин ширдаков

В самом сердце столицы Нидерландов, на одном из главных каналов — Принсенграхт — расположен магазин, который торгует изделиями из Кыргызстана. Ширдаки, ковры, украшения, национальную одежду и даже юрты здесь уже 15 лет продает голландка Марианна Тюрлингс, которая однажды влюбилась в Кыргызстан и тесно связала с ним свою жизнь. Настолько, что стала его почетным консулом в Нидерландах. Свой магазин она назвала «Ширдак».
Открывая дверь сюда, словно попадаешь в Центральную Азию: сразу чувствуется приятный запах войлока, ширдаки красуются на полу, висят на стенах и стоят рулонами вдоль стен. Здесь же расположился разобранный деревянный каркас юрты.
На первом этаже Марианна помогает клиентам разложить ковры, чтобы полностью рассмотреть их и полюбоваться орнаментом.
На втором выставлена национальная одежда: кыргызская, узбекская и таджикская. Из-под стеклянного прилавка на покупателей смотрят игрушки, сделанные из войлока: верблюды, лошади, маленькие апашки в элечеках и аташки в калпаках. Есть отдельная секция с ювелирными изделиями из настоящего серебра и драгоценных камней: массивные ожерелья, браслеты и серьги — точь в точь как те, что можно найти в Кыргызстане.
Пестрые товары с национальными узорами контрастируют с белыми стенами магазина. Семейные пары приходят сюда в поисках ковров и других изделий для интерьера и декора, а молодые девушки примеряют шелковые шарфы и пиджаки восточных мотивов. Туристы со всего мира фотографируют тут каждый угол и расспрашивают хозяйку об истории ее бизнеса. Марианна охотно делится ею с каждым покупателем.
Текстиль как язык
Впервые изделия из Центральной Азии Марианна увидела еще в 1999 году, когда познакомилась с центральноазиатскими кочевыми племенами в Пакистане.
«Они говорили через особый язык текстиля», — вспоминает она. Марианна всегда была влюблена в ткани и ее поразило разнообразие, систематичность и структура изделий кочевников.
Вернувшись в Голландию, где она работала в магазине персидских ковров, Марианна стала изучать национальные костюмы, вышивки и декор кочевых народов. Вскоре она могла распознать, изготовила ли изделие замужняя женщина или вдова, к какому племени она принадлежит, какой у нее статус в обществе и из какого она региона.
Однажды ей довелось побывать на выставке текстиля из Центральной Азии в Лондоне. Там Марианна не только купила несколько первых кыргызских товаров на продажу, но и познакомилась с будущим президентом Розой Отунбаевой. Тогда она была послом Кыргызстана в Великобритании. Через пару месяцев Марианна подумала «Какого черта? Я ведь сама могу поехать в Кыргызстан» и отправилась в далекую горную страну.
Путь к «Ширдаку»
«Здесь совсем нет кофе!» — вспоминает Марианна свое первое впечатление от Кыргызстана.
Молодая республика праздновала десятилетие своей независимости, когда она впервые приехала в Бишкек в 2001 году. Марианна вспоминает, что Кыргызстан удивил ее своим интересным и позитивным настроем. Люди были полны оптимизма и больших надежд на свободу, демократию и развитие.
«Самое интересное отличие кыргызстанцев от европейцев — это образ и философия жизни людей. В Кыргызстане люди умеют радоваться жизни и наслаждаться моментом», — говорит она.
Европейцы, по ее словам, живут в спешке, планируют и рассчитывают каждую минуту наперед, фокусируются только на будущем. Это вызывает у многих депрессию и выгорание. В Кыргызстане, окруженные богатой и красивой природой, люди умеют наслаждаться тем, что у них уже есть.
«Конечно, чтобы преуспеть в бизнесе, надо быть расчетливым во всем, особенно со временем. Но жить здесь и сейчас тоже важно и необходимо», — рассуждает Марианна.
В то время в Кыргызстане было очень мало ресторанов и всего пара отелей, вспоминает она. Номера в «Хаятте» были до безумия дорогими, поэтому она жила в съемной квартире, которую ей помогли найти местные друзья.
Кыргызстан оставил у Марианны массу впечатлений. Здесь она впервые увидела лошадь ближе, чем в цирке, и даже покаталась на ней. Это было ее мечтой с детства, но родители считали это слишком опасной и дорогой затеей.
«Я ездила на лошади! Да еще где? Среди гор! И можно было ездить сколько душе угодно, куда глаза глядят. Никаких заборов и ограничений!» — восклицает она на весь магазин с глазами, полными воодушевления.
Закупив огромное количество ширдаков, она вернулась в Голландию и два года проводила лекции о Центральной Азии, культуре кочевых народов, текстильных изделиях и специфике их изготовления.
Через год Марианна открыла свой первый магазин в Амстердаме, который получил название в честь первого изделия, с которого началось ее центральноазиатское приключение — «Ширдак».
Это стало началом следующей главы в ее жизни, которая еще теснее связала Марианну с Кыргызстаном.
Почетный консул
«У меня есть фотография с Чингизом Айтматовым!» — вдруг восклицает Марианна, забегая в своей истории вперед.
Узнав о ее магазине, сотрудник посольства Кыргызстана в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) попросил Марианну декорировать его здание к годовщине «тюльпановой» революции.
Тогда послом в этих странах был Чингиз Айтматов. Его команда предложила Марианне стать представителем Кыргызстана в Голландии. Спустя год все необходимые документы были готовы. Так она стала почетным консулом Кыргызстана в Нидерландах и пробыла им больше шести лет.
«Это был незабываемый опыт. Я часто была связывающим звеном для всех приезжающих сюда граждан Кыргызстана, предоставляла им необходимую помощь и информацию о документации, учебе, стипендиях», — вспоминает она то время.
Каждое лето Марианна прилетает в Кыргызстан — и не одна. Она собирает группы туристов из Европы и организовывает туры, которые знакомят их с текстильным ремеслом. Эти поездки также включают проживание в юрте, посещение нескольких кыргызских городов, катание на лошади и знакомство с традициями Кыргызстана.
Будущее «Ширдака»
Сейчас Марианна продает все больше товаров из Индии. Главная причина — экономическая. После вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический союз, цены на экспорт товаров значительно повысились.
«Впервые за все эти 15 лет я распродаю изделия почти по себестоимости, — говорит она, указывая на ценники. — Я точно знаю, что мой магазин сейчас единственный в своем роде. Никто не покупает и не привозит ширдаки, потому что они не приносят доход. Ширдак стал очень ненадежным товаром».
Из-за этого кризиса Марианна решила перевезти свой магазин из столицы в ее родной город Утрехт, который находится в 20 минутах езды от Амстердама. Закрывать магазин насовсем она не хочет.
«Ведь это мое детище, — объясняет она. — За все эти 15 лет я полюбила страну, ее природу, и самое главное — людей. Было много приятных приключений. Возможно, я напишу книгу или мемуары об этих путешествиях. Я всегда буду возвращаться в Кыргызстан».