Войлок как целая жизнь. Как голландка влюбилась в Кыргызстан и открыла магазин ширдаков

В самом сердце столицы Нидерландов, на одном из главных каналов — Принсенграхт — расположен магазин, который торгует изделиями из Кыргызстана. Ширдаки, ковры, украшения, национальную одежду и даже юрты здесь уже 15 лет продает голландка Марианна Тюрлингс, которая однажды влюбилась в Кыргызстан и тесно связала с ним свою жизнь. Настолько, что стала его почетным консулом в Нидерландах. Свой магазин она назвала «Ширдак».

Открывая дверь сюда, словно попадаешь в Центральную Азию: сразу чувствуется приятный запах войлока, ширдаки красуются на полу, висят на стенах и стоят рулонами вдоль стен. Здесь же расположился разобранный деревянный каркас юрты.

На первом этаже Марианна помогает клиентам разложить ковры, чтобы полностью рассмотреть их и полюбоваться орнаментом.

На втором выставлена национальная одежда: кыргызская, узбекская и таджикская. Из-под стеклянного прилавка на покупателей смотрят игрушки, сделанные из войлока: верблюды, лошади, маленькие апашки в элечеках и аташки в калпаках. Есть отдельная секция с ювелирными изделиями из настоящего серебра и драгоценных камней: массивные ожерелья, браслеты и серьги — точь в точь как те, что можно найти в Кыргызстане.

Пестрые товары с национальными узорами контрастируют с белыми стенами магазина. Семейные пары приходят сюда в поисках ковров и других изделий для интерьера и декора, а молодые девушки примеряют шелковые шарфы и пиджаки восточных мотивов. Туристы со всего мира фотографируют тут каждый угол и расспрашивают хозяйку об истории ее бизнеса. Марианна охотно делится ею с каждым покупателем.