ГРС: У курсанта не получилось сдать экзамен по вождению по чужому паспорту

В Бишкеке курсант пытался сдать экзамен по вождению, используя чужой паспорт. Система биометрической идентификации обнаружила несовпадение лица с фотографией в паспорте и не допустила его к тестированию.

Государственная регистрационная служба (ГРС) сообщила, что в Бишкеке 16 января курсант попытался сдать экзамен для получения водительских прав по паспорту другого человека.

«Биометрическая идентификация выявила несовпадение лица с фотографией в паспорте. В результате человек, предъявивший паспорт другого курсанта, не был допущен к экзамену», — говорится в сообщении ГРС.

По данным ГРС, за два дня работы системы в Бишкеке, 78 курсантов пытались сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Однако только семерым из них удалось сдать его успешно.

Биометрическая идентификация начала работать в учебном центре ГРС с 15 января.

Лицо гражданина распознается с помощью веб-камеры и сравнивается с фотографией в паспорте.

Также теперь на экзамене нужно ответить не на 10, а на 20 вопросов в течение 25 минут. Для того, чтобы сдать экзамен, нужно правильно ответить на 18 вопросов.

Каждый желающий может отслеживать процесс сдачи экзаменов во всех центрах республики в режиме реального времени.

ГРС ввела новую систему для «искоренения процедур незаконного прохождения экзаменов» и «улучшения системы проверки теоретических знаний». Тем самым в ведомстве надеются повысить уровень безопасности на дорогах.

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