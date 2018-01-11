ГРС вводит биометрическую идентификацию лица на экзамене по получению прав

Государственная регистрационная служба с 15 января будет использовать систему идентификации лиц на экзаменах для получения водительских прав.

Теперь кыргызстанцам нужно проходить идентификацию лица для того, чтобы пройти тест на знание правил дорожного движения и получить права.

Лицо гражданина будет распознаваться с помощью веб-камеры, установленной на учебном оборудовании, а затем сравниваться с фотографией в паспорте.

Если система обнаружит несоответствия, то тест будет прекращен, результаты экзамена аннулированы и гражданин не сможет получить водительские права.

Система будет сохранять историю тестирования и курсант сможет обжаловать результаты.

Также теперь количество вопросов теста на знание ПДД увеличится с 10 до 20. На прохождение теста выделяется 25 минут.

ГРС установила камеры видеонаблюдения в помещениях, где курсанты сдают экзамен для получения водительских прав. За процессом сдачи экзамена можно наблюдать в режиме онлайн.

В ведомстве считают, что эти меры помогут «искоренить незаконное прохождение экзаменов» при получении водительских прав, что повысит безопасность на дорогах.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий, в том числе ДТП, в котором погиб вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

В ноябре 2017 года правительство разработало программу из 103 пунктов для обеспечения безопасности на дорогах.

В частности, Исаков оборудовать камерами наблюдения улицы Бишкека и Оша — по его словам, к весне 2018 года они появятся на дорогах городов.

Тогда же парламентарии одобрили законопроект, который ужесточает наказание за нарушение ПДД. Теперь за нанесение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или его смерть предлагается сажать виновника аварии на семь лет.

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