СМИ: Команда «Пятого канала» перешла в издание сторонника СДПК

Кыргызские СМИ сообщили, что журналисты «Пятого канала» будут работать на новом телеканале, который создадут на базе существующего телеканала ON1. Журналисты связывают новый телеканал с Каныбеком Туманбаевым — членом провластной партии СДПК.

Экс-главный редактор «Пятого канала» Дмитрий Ложников подтвердил журналисту Kloop.kg, что перешел работать на телеканал ON1, но отрицает связь телеканала с провластной партией СДПК.

«Редакция телеканала действительно располагается в здании “Форума” на условиях аренды. Пока это единственная и довольно косвенная, как вы понимаете, связь [с провластной партией Алмазбека Атамбаева СДПК]», — сказал Ложников.

Здание компании «Медиа Форум» принадлежит экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву и является штабом партии социал-демократов.

Бывший директор канала ON1 Мамасадык Багышов сообщил радио «Азаттык», что ушел с телеканала из-за реорганизации.

«Я ушел с работы с 1 января, вместе со мной — команда под моим руководством. Права на интеллектуальную собственность бренда ON1 принадлежат мне. Канал продолжит свою работу в качестве интернет-ТВ, но на его базе появится телеканал под другим названием», — сказал Багышов.

По данным издания «Кактус», новый канал будет называться «Апрель».

Что известно об ON1 и его владельце?

Телеканал ON1 выходит в эфир с декабря 2015 года — по данным самого телеканала, их потенциальная аудитория достигает более 3 млн человек.

Издания «Кактус» и «Азаттык» сообщили, что юридическим владельцем ON1 является компания «Марс».

Согласно базе данных юридических лиц Министерства юстиции, учредителем компании «Марс» является член провластной партии СДПК Каныбек Туманбаев, а ее директором указан Мамасадык Багышов, который возглавлял телеканал ON1.

На прошедших президентских выборах Каныбек Туманбаев был зарегистрирован в качестве доверенного представителя Сооронбая Жээнбекова. Также экс-президент Алмазбек Атамбаев в ноябре наградил Туманбаева почетной грамотой.

Телеканал ON1 — не единственная компания, в которой числится учредителем Туманбаев. По данным Минюста, на его имя также записаны строительные компании «Кош-Тамчы» и «Строительная компания “БКС”».

Кроме того, он числится одним из учредителей медицинского образовательного учреждения «Авиценна».

Продажа «Пятого канала»

В ноябре 2017 года депутат от правящей партии Дастан Бекешев предложил продать «Пятый канал», потому что он «так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом».

После этого большая часть коллектива телеканала, включая генерального директора Евгению Бердникову и шеф-редактора Дмитрия Ложников, написали заявления об увольнении.

В конце декабря команда Ложникова в последний раз вышла в эфир. «Мы вспомнили всё. И опять поблагодарили наших зрителей за внимание. В последний раз на “Пятом канале”…» — так описали этот эфир сами журналисты.

Последний эфир команды Пятого канала 28 декабря, в 20:00 состоялся последний эфир команды "Пятого канала". Мы вспомнили, как все начиналось, как было сложно и радостно делать новые шаги, как мы экспериментировали с телевидением, и что из этого вышло. Вспомнили, в каких точках планеты побывал микрофон с оранжевой плашкой «Пятого канала», вспомнили о наших страхах и посмеялись над ними, а еще над нелепыми и курьезными ситуациями, в которых оказывались наши журналисты. Мы вспомнили все. И опять поблагодарили вас за внимание. В последний раз на «Пятом канале». Publicerat av 5News.kg den 29 december 2017

В Фонде по управлению госимуществом сообщили, что в ближайшее время «Пятый канал» будет работать без выпуска новостей и оперативной информации — будут транслироваться фильмы и передачи в записи.

Известно, что из прежних сотрудников телеканала остались только технический персонал — пока неизвестно, когда сформируют новую команду.

История и национализация «Пятого канала»

Телеканал появился в сетке вещания в 2005 году вскоре после свержения первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. «Пятый Канал» начал вещание в диапазоне закрытого канала КООРТ.

До 2009 года гендиректором телеканала была экс-депутатка Оксана Малеванная, которая позже перешла на работу в правительство второго президента Курманбека Бакиева.

Считалось, что Бакиев и его окружение фактически управляли каналом, и после революции 2010 года, начались разговоры о его возможной национализации.

Спустя год после свержения власти Бакиевых, «Пятый Канал» решили сделать парламентским, несмотря на то, что третий президент Кыргызстана Роза Отунбаева выступала против такого решения.

Несмотря на возражения Отунбаевой, депутаты поддержали идею сделать телеканал парламентским.

Однако несмотря на это, «Пятый Канал» парламентским так и не стал, а вместо него заседания депутатов начала освещать «Пирамида».

На сегодня «Пятый Канал» является одним из крупнейших в Кыргызстане и вещает на всю страну.

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