Казахстан разрешил 15 кыргызским компаниям ввозить продукцию без ветеринарной проверки

Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана добилась включения 15 отечественных компаний в реестр предприятий ЕАЭС. Эти компании смогут ввозить свою продукцию в Казахстан, не проходя проверок на соответствие со стороны казахской инспекции.

Пресс-служба Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана сообщила, что Казахстан разрешил 15 кыргызским компаниям ввозить продукцию в страну без дополнительной проверки на границе.

Компании, попавшие в реестр ЕАЭС, автоматически освобождаются от прохождения инспекции на пограничном контроле по гарантии кыргызского ведомства.

Из 15 компаний, попавших в реестр, три выпускают мясную продукцию, еще четыре компании производят рыбные товары, семь занимаются поставками меда и еще одна компания производит напитки.

До включения этих компаний в реестр, уже 28 кыргызских компаний имели возможность ввозить свою продукцию в Казахстан без проверки.

Запрет на ввоз кыргызской продукции

15 октября 2017 года Министерство информации и коммуникации Казахстана объявило о запрете на ввоз молочной продукции от пяти кыргызских компаний. Запрет на ввоз также коснулся компании по производству кондитерских изделий «Куликовский».

Такие меры казахская сторона объяснила тем, что в ввозимых товарах обнаружили нарушения.

Казахские власти объяснили усиление пограничного контроля борьбой с контрабандой и серым импортом из Китая, который ввозится через Кыргызстан.

Ситуация на кыргызско-казахской границе ухудшилась после критики экс-президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана, которая прозвучала из уст Атамбаева в начале октября 2017 года.

Такая ситуация сохранялась до встречи нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Минске в ноябре 2017 года. Вскоре кыргызская делегация вылетела в Астану, где подписала «дорожную карту».

Тем не менее кыргызские власти заявили, что из-за проблем на кыргызско-казахской границе в бюджет страны может не поступить около 1 млрд сомов налогов.

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