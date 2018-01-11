Цену на регистрацию автомобилей хотят снизить в два раза (но только на время)

Департамент по регистрации транспортных средств предлагает снизить цену на оформление машин на 2-3 месяца. Власти предполагают, что это мотивирует автовладельцев переоформлять купленные машины на себя. С весны 2018 года водителям будут приходить штрафы после фото и видеофиксации нарушений ПДД.

Главный специалист Департамента по регистрации транспортных средств Адылбек Рыскельдиев сказал в интервью изданию 24.kg, что документ о снижении стоимости на регистрацию автомобилей уже внесен на рассмотрение Минюста.

«Сегодня перерегистрация транспортного средства в среднем стоит 2,5-3 тысячи сомов, мы предлагаем снизить ее наполовину — примерно до 1,5 тысячи. А оформление доверенности в нотариальных конторах стоит около 1 тысячи сомов», — сказал Рыскельдиев.

Рыскельдиев пояснил, что с появлением камер видеонаблюдения и фиксирования нарушений на дорогах страны, штрафные чеки будут приходить владельцам автомобилей, на которых зарегистрировано авто.

«Снижение цены заставит граждан перерегистрировать авто на себя», — сказал он.

Согласно плану правительства, сперва будет снижена стоимость переоформления автомобиля, а затем появятся штрафы за управление автомобилем без регистрации.

В Кыргызстане существует практика продажи автомобилей по доверенности — когда владелец через нотариуса передает права на транспортное средство покупателю, но при этом остается юридическим владельцем машины.

Практика продажи по доверенности объясняется дешевизной и быстротой процедуры в то время, как полное переоформление стоит дороже и проходит гораздо медленнее, от нескольких часов до нескольких дней.

Премьер-министр Сапар Исаков неоднократно заявлял, что камеры на дорогах Бишкека и Оша появятся весной 2018 года.

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