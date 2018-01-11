Парламент окончательно одобрил переход всех школ страны на пятидневное обучение

Депутаты парламента в трех чтениях одобрили переход на пятидневную систему обучения. С января 2017 года ученики государственных школ уже перешли на пятидневное обучение.

Парламентарии в третьем чтении 10 января одобрили поправки в закон об образовании, согласно которым все школы страны перейдут на пятидневный график обучения.

Закон вступит в силу после подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Инициатор законопроекта депутат Дастан Бекешев считает, что переход на пятидневную систему обучения нужен для снижения нагрузки на школьников и учителей.

«Причем частные школы тоже должны обучать 5 дней в неделю, а в шестой день дети могут посещать культурно-массовые мероприятия, ходить в кружки либо проводить досуг с родителями. А учителя в этот день должны отдохнуть», — сказал он.

С января 2017 года около 75 процентов школ страны начали учиться по пять дней в неделю. Гимназии и лицеи с углубленной изучением предметов продолжали обучать детей по шестидневному графику.

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