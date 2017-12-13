Депутат предлагает запретить в школах короткие юбки, рваные джинсы, вызывающий макияж и смартфоны

Депутат от парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Махабат Мавлянова предложила ввести в школах запрет на короткие юбки и рваные джинсы. Кроме этого, Мавлянова предложила запретить использование смартфонов в учебное время.

Мавлянова вынесла проект постановления парламента на общественное обсуждение 12 декабря.

В частности, депутат предлагает запретить ученицам с 1 по 11 классы носить в школах короткие, обтягивающие юбки, а также наносить «вызывающий» макияж и маникюр с длинными ногтями.

Для мальчиков предлагается запретить посещение школ в рваных джинсах и футболках «с вызывающими рисунками». Однако в документе не расписано, какие рисунки считаются «вызывающими».

«Считаем, что чрезмерная озабоченность детьми школьного возраста своим внешним видом отрицательным образом влияет на их психическое состояние», — говорится в справке-обосновании к постановлению.

По мнению Мавляновой, новые правила помогут сформировать «высокие нравственные нормы» учащихся, а также «защитить» их от «культуры жестокости и насилия» в интернете.

«Отсутствие рамок по внешнему виду, четких правил и норм, дозволенность со стороны родителей создает между детьми конкуренцию не по своими знаниям и достижениям, а дорогой одеждой, техникой и благосостоянием семьи», — утверждает депутат в справке-обосновании.

Помимо усиления контроля за внешним видом учащихся, Мавлянова также предложила ввести запрет для школьников на использование смартфонов.

Депутат считает, что ученикам стоит разрешить пользоваться аппаратами с функциями «звонок/ответ/смс», в которых не будет фото-и видеокамеры, а также интернет-соединения.

Мавлянова считает, что ученики смогут сдавать свои телефоны на хранение при входе в школу.

«Установить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце», — говорится в постановлении.

В случае неисполнения учениками предлагаемых норм и требований, депутат предлагает привлекать педагогов к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Школьная форма

Министерство образования пыталось ввести обязательную школьную форму для учеников и учителей в 2015 году. В ведомстве считали, что форма поможет устранить «социальное неравенство» среди учеников.

Однако после критики и общественного обсуждения эта идея была отвергнута и Министерство образования просто разработало стандарт для школьной формы.

Сейчас администрации школ совместно с родителями сами решают, какую именно форму будут носить ее ученики, опираясь на стандарты минобразования.

Школьная форма для мальчиков может состоять от двух до четырех предметов: рубашка, жилет, брюки и пиджак. В комплекте формы можно использовать и классический галстук — он должен соответствовать основному цвету формы или контрастировать с ним.

Форма девочек может включать в себя от двух до шести предметов: блузка, жилет, юбка, брюки, платье, фартук, пиджак.

Одежда должна соответствовать классическому стилю, а комплект должен быть выдержан в единой цветовой гамме: допустимо смешение не более трех цветов.

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