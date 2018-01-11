Видео: Парень бросил девушку через плечо, милиция начала проверку

Милиция начала проверку видео, где молодой человек бросил девушку через плечо на землю и она ударилась головой. Пока неизвестно в каком регионе Кыргызстана снят ролик.

На странице OMKS в инстаграме 9 января опубликовано видео, где запечатлено, как молодой человек бросает через плечо девушку. Она падает и ударяется о землю головой.

Что произошло с девушкой дальше, неизвестно, потому что видео прерывается. Также непонятна причина действий парня, потому что видео сопровождается музыкой и не слышно о чем говорят молодые люди.

Видео набрало уже более 200 тысяч просмотров.

Начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что милиция уже начала проверку из-за этого видео.

«Пока достоверно неизвестно, где это произошло и кто запечатлен на видео. Но мы начали проверку в столице и по регионам», — сообщил он.