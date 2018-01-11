Кыргызстан потерял четыре позиции в рейтинге свободы прессы из-за судов против СМИ

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала индекс свободы прессы за 2017 год. Кыргызстан потерял четыре позиции в этом рейтинге из-за судов против СМИ.

Согласно документу, Кыргызстан занял 89-е место в индексе свободы прессы, потеряв четыре позиции. В 2016 году страна занимала 85-е место в этом рейтинге.

Эксперты «Репортеров без границ» понизили рейтинг Кыргызстана из-за судов против СМИ.

«Медиа в Кыргызстане чувствуют себя свободнее по сравнению с другими странами Центральной Азии. Несмотря на это, в стране все еще есть серьезные проблемы: в Кыргызстане не освещают темы по межэтническим отношениям. Ситуация со свободой прессы в стране ухудшилась из-за судебных разбирательств против журналистов со стороны властей», — говорится в документе.

Кыргызстан занимает самую высокую позицию в рейтинге по сравнению с другими странами Центральной Азии.

Таджикистан в этом рейтинге занимает 149-е место, Казахстан 157-е место, Узбекистану досталось 169-е место, а Туркменистан расположился на 178-м месте.

Первые три места в рейтинге достались Норвегии, Швеции и Финляндии. Россия находится на 148-м месте. Хуже всего со свободой прессы в Северной Корее — страна занимает 180-е место.

Суды против СМИ в Кыргызстане

Власти Кыргызстана начали судиться со СМИ в 2017 году. Алмазбек Атамбаев, будучи на посту президента, подал пять исков против онлайн-издания «Заноза» (сейчас Kaktus.Media).

Издание проиграло в судах и должно выплатить экс-президенту 15 млн сомов. Еще 12 млн сомов должны выплатить соучредители издания Дина Маслова (3 млн) и Нарын Айып (9 млн).

По одному из исков соответчиком была правозащитница Чолпон Джакупова, которая теперь должна выплатить Атамбаеву 3 млн сомов.

Издание обратилось с жалобой в Комитет ООН по правам человека, а также начало краудфандинговую кампанию, чтобы выплатить долг Атамбаеву.

Сам Атамбаев заявил на пресс-конференции, что «не простит» издание.

Действующий президент Сооронбай Жээнбеков выиграл в судах двух инстанций против онлайн-издания 24.kg.

Жээнбеков, будучи кандидатом на пост президента, подал в суд на 24.kg из-за статьи экс-депутата Кабая Карабекова, где он писал о «…связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями».

Политик потребовал признать слова о его братьях не соответствующим действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Таперь издание и Кабай Карабеков должны выплатить Жээнбекову по 5 млн сомов, а также опровергнуть публикацию.

По теме: