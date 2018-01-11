За нарушение ПДД водителям будут начислять штрафные баллы, а не изымать права

Патрульная милиция будет начислять штрафные баллы водителям, которые нарушили правила дорожного движения. Также сотрудники ГУОБДД получат планшеты, чтобы составлять протоколы в электронном формате.

Премьер-министр Сапар Исаков заявил на совещании по дорожной безопасности 10 января, что патрульные милиционеры вскоре не будут изымать у водителей права, если те нарушили ПДД.

По словам Исакова, изъятие прав у нарушителей — «самый большой коррупционный фактор в ГУОБДД».

Исаков заявил, что к весне 2018 года патрульные милиционеры будут оценивать количество и степень нарушенных водителем правил дорожного движения и начислять ему штрафные баллы.

«После того, как будет налажена система внесения протоколов в базу данных, содержащуюся в планшетах, патрульный не будет забирать права, а просто фиксировать нарушение. За каждое нарушение автолюбители будут получать баллы. Наказание будет строиться по балльной системе», — заявил Исаков.

Пресс-секретарь премьер-министра Урмат Кабылова в интервью журналисту сообщила, что разработкой тарифов для штрафных баллов займется рабочая группа Госрегистрационной службы (ГРС).

«Рабочая группа пока не создана, но она появится в следующие 2-3 недели. Они отработают механизм, что за чем идет и разработают систему о том, какой штраф сколько баллов составит», — сказала пресс-секретарь.

Премьер-министр добавил, что в базе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) будут храниться данные водителя о его предыдущих нарушениях, о штрафах, а также о его автомобиле.

Кроме того, Исаков считает, что патрульные милиционеры не должны без причины останавливать водителей. Это может происходить только во время спецрейда.

«Должна функционировать четкая система, при которой сотрудники ГУОБДД не должны беспричинно останавливать участников дорожного движения, а водители, в свою очередь, должны чувствовать свою ответственность и не нарушать правила дорожного движения», — сказал глава правительства.

По словам Исакова, новая система фиксации нарушений поможет «искоренить коррупцию», а также увеличит доходы бюджета.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий, в том числе ДТП, в котором погиб вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

В ноябре 2017 года правительство разработало программу из 103 пунктов для обеспечения безопасности на дорогах.

В частности, Исаков оборудовать камерами наблюдения улицы Бишкека и Оша — по его словам, к весне 2018 года они появятся на дорогах городов.

Тогда же парламентарии одобрили законопроект, который ужесточает наказание за нарушение ПДД. Теперь за нанесение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или его смерть предлагается сажать виновника аварии на семь лет.

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