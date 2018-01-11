Катрин Денев и 99 француженок выступили в защиту домогательств

Французская актриса Катрин Денев и еще 99 француженок написали открытое письмо, в котором осудили движение #MeToo — оно борется с сексуальными домогательствами. Авторки письма считают, что из-за движения мужчины подвергаются гонениям и нарушается сексуальная свобода. Письмо уже раскритиковали французские политики, феминистки и жертвы домогательств.

Около 100 француженок, в числе которых актрисы, писательницы и даже глава Экономического совета Франции, считают, что из-за кампании против сексуальных домогательств страдают не только насильники, но и те, кто просто «ошибся».

«А ведь они лишь ошиблись, потрогав одно колено, попытавшись поцеловать, заговорив об интимном за профессиональным ужином или посылая сексуальные сообщения женщине, которой они не нравились», — написано в их письме, опубликованном изданием Le Monde.

Денев и ее единомышленницы осудили изнасилования, но не видят ничего преступного в приставаниях.

Приставание к женщинам они назвали «основополагающей сексуальной свободой».

По мнению этих женщин, кампания против домогательств может привести к «новому пуританству», занимается «гонением мужчин» и угрожает сексуальной свободе.

Среди известных женщин, подписавших письмо, актриса Катрин Денев (ранее она не раз выступала с критикой против женщин, рассказавших о домогательствах Вайнштейна), писательницы Катрин Милле (известная автобиографическим романом о сексе), Катрин Роб-Грийе (автор садомазохистских романов), борец за права женщин Абнусс Шалмани (которая сравнила современный феминизм со сталинизмом) и даже глава Экономического, социального и экологического совета Франции Софи де Ментон.

«Редакторы просят некоторых из нас сделать наших мужских персонажей менее “сексистскими” и более сдержанными в том, как они говорят о сексуальности и любви, или сделать так, чтобы “травмы, переживаемые женскими персонажами” были более очевидными», — написали они в письме.

Реакция на письмо

Письмо против кампании #MeToo вызвало критику со стороны французских женщин политиков, феминисток, а также женщин, пострадавших от домогательств.

Итальянская актриса Азия Ардженто, одна из женщин, рассказавших об агрессивных домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвинила авторок письма в мизогинии.

«Денев и другие французские женщины рассказали миру, как их внутреннее женоненавистничество лобомотизировало их до предела», — написала она в твиттере.

Catherine Deneuve and other French women tell the world how their interiorized misogyny has lobotomized them to the point of no return https://t.co/AuH0aZdnCq — Asia Argento (@AsiaArgento) January 9, 2018

О своем разочаровании в Денев объявила экс-кандидатка в президенты Франции Сеголен Руаяль. Также известная женщина-политик заявила, что поддерживает жертв сексуального насилия.

А бывший министр по правам женщин Лоранс Россиньол сказала о защитницах домогательств, что «страх перестать быть объектом страстных воздыханий мужчин заставляет некоторых женщин подписываться под страшными глупостями».

Французские феминистки написали ответное открытое письмо — оно называлось «У свиней и их союзников есть причина беспокоиться» ( французский аналог #MeToo назывался #BalanceTonPorc).

Борец за права женщин Кэролайн Де Хаас и ее 30 единомышленниц считают, что защитницы права мужчины домогаться до женщин являются «апологетом изнасилований» и пытаются «укрепить стену тишины», которую едва начали разрушать.

«Когда мы уже начнем говорить об ответственности мужчин за то, чтобы не насиловать или не приставать? Как насчет воспитания сыновей?» — спрашивает Хаас.

Среди единомышленниц Хаас правозащитницы, член комиссии UNICEF по делам детей и президент ассоциации травматической памяти и виктимологии — специалисты, имеющие дело с жертвами домогательств.

Раскритиковала защитниц домогательств и австралийская писательница Ван Бадем, статью которой опубликовало британское издание The Guardian. Она считает их письмо оскорбительным.

Бадем написала, что #MeToo — это не борьба против сексуальной свободы, а за нее.

«Мы хотим получать удовольствие от секса по собственному желанию, а не быть объектами для удовлетворения чьих-то чужих», — говорит Бадем.

#MeToo и борьба с сексуальными домогательствами

Пока 100 известных француженок защищают право мужчин на приставания, в социальных сетях пользователи предлагают американской телеведущей Опре Уинфри баллотироваться в президенты на выборах США в 2020 году.

Подобные предложения были озвучены после речи Уинфри на церемонии «Золотой глобус» — она посвятила ее недопустимости сексуального насилия и правам женщин. Многие гости церемонии пришли в черном — в знак солидарности с жертвами домогательств.

А в начале января около 300 женщин, в том числе знаменитые актрисы, сценаристки и правозащитницы, организовали движение для борьбы с домогательствами и неравенством — «Timeʼs Up».

«Время нападений подошло к концу», — говорят женщины, намеренные законодательно бороться с компаниями, предлагающим сотрудницам-жертвам домогательств подписать договор о неразглашении.

Движение борется не только за право на безопасную работу без домогательств для актрис, но и для женщин в целом, особенно для женщин из менее защищенных слоев общества.

Движение поддерживают и популяризируют на страницах социальных сетей Эмма Уотсон, Эмилия Кларк, Мэйси Уильямс, Натали Портман и десятки других знаменитых актрис, моделей и общественных деятелей.

Борьба с домогательствами стала главной темой и для журнала Time, который назвал «человеком года» людей, рассказавших о домогательствах.

Среди упомянутых в «человеке года» две актрисы, которые рассказали о домогательствах со стороны кинопродюссера Харви Вайнштейна — Эшли Джадд и Роуз МакГоуэн.

В числе более 30 человек, ставших «человеком года» в 2017 году, не только знаменитости, но и сборщица клубники, сотрудницы отелей, крупных корпораций и трое мужчин.

"Now the work really begins." Alyssa Milano and Tarana Burke on what’s next for the #MeToo movement https://t.co/Xr3ofheHbF — TIME (@TIME) December 6, 2017

Были там и авторы движения #MeToo — актриса Алиса Милано, правозащитница Тарана Берк и французская журналистка Сандра Мюллер, запустившая французский аналог хэштега — #BalanceTonPorc.

Алисса Милано запустила хэштег #MeToo в октябре, сразу после публикации журналистского расследования о жертвах домогательств кинопродюсера Харви Вайнштейна.

«Если вас подвергали сексуальным домогательствам или нападениям, напишите “меня тоже” в ответ на этот твит», — написала она. На следующий день было опубликовано более 30 000 сообщений с хэштегом #MeToo, а через неделю он охватил 85 стран.

Хэштег породил десятки подобных, среди которых даже был «я тоже» — так люди признавали, что домогались до других людей и просили прощения за свои действия.



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