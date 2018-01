Катрин Денев и 99 француженок выступили в защиту домогательств

Французская актриса Катрин Денев и еще 99 француженок написали открытое письмо, в котором осудили движение #MeToo — оно борется с сексуальными домогательствами. Авторки письма считают, что из-за движения мужчины подвергаются гонениям и нарушается сексуальная свобода. Письмо уже раскритиковали французские политики, феминистки и жертвы домогательств.

Около 100 француженок, в числе которых актрисы, писательницы и даже глава Экономического совета Франции, считают, что из-за кампании против сексуальных домогательств страдают не только насильники, но и те, кто просто «ошибся».

«А ведь они лишь ошиблись, потрогав одно колено, попытавшись поцеловать, заговорив об интимном за профессиональным ужином или посылая сексуальные сообщения женщине, которой они не нравились», — написано в их письме, опубликованном изданием Le Monde.

Денев и ее единомышленницы осудили изнасилования, но не видят ничего преступного в приставаниях.

Приставание к женщинам они назвали «основополагающей сексуальной свободой».

По мнению этих женщин, кампания против домогательств может привести к «новому пуританству», занимается «гонением мужчин» и угрожает сексуальной свободе.

Среди известных женщин, подписавших письмо, актриса Катрин Денев (ранее она не раз выступала с критикой против женщин, рассказавших о домогательствах Вайнштейна), писательницы Катрин Милле (известная автобиографическим романом о сексе), Катрин Роб-Грийе (автор садомазохистских романов), борец за права женщин Абнусс Шалмани (которая сравнила современный феминизм со сталинизмом) и даже глава Экономического, социального и экологического совета Франции Софи де Ментон.

«Редакторы просят некоторых из нас сделать наших мужских персонажей менее “сексистскими” и более сдержанными в том, как они говорят о сексуальности и любви, или сделать так, чтобы “травмы, переживаемые женскими персонажами” были более очевидными», — написали они в письме.

Письмо против кампании #MeToo вызвало критику со стороны французских женщин политиков, феминисток, а также женщин, пострадавших от домогательств.

Итальянская актриса Азия Ардженто, одна из женщин, рассказавших об агрессивных домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвинила авторок письма в мизогинии.

«Денев и другие французские женщины рассказали миру, как их внутреннее женоненавистничество лобомотизировало их до предела», — написала она в твиттере.

Catherine Deneuve and other French women tell the world how their interiorized misogyny has lobotomized them to the point of no return https://t.co/AuH0aZdnCq

