Суд прекратил дело против мужчины, который пнул сына в живот

Октябрьский райсуд Бишкека прекратил уголовное дело против мужчины, который пнул своего двухлетнего сына в живот. Ранее мать пострадавшего мальчика отказалась от претензий к супругу.

Судья Чынгыз Адамкулов 10 января прекратил уголовное дело против Бариера Адиева, который пнул своего двухлетнего сына в живот. Решение суда вступит в силу через 10 дней, поэтому Абдиев пока находится под подпиской о невыезде.

Причиной стало то, что мать ребенка отозвала заявление о лишении родительских прав супруга, потому что мальчику «не причинен вред» и он «скучает по отцу».

Прокуратура заявила, что не имеет возражений по прекращению дела, потому что мать ребенка отказалась от претензий.

Адиева задержали 2 декабря после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он пинает своего сына, лежавшего на земле.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс и Адиева поместили в изолятор временного содержания. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» — ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Сам Адиев свою вину не признал и сказал, что видео с насилием в отношении ребенка — монтаж. В минздраве же сообщили, что ребенок получил ушиб.

Вместе с общественным порицанием Адиев также лишился своей работы — он был заместителем начальника Сокулукского госрегистра.

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