Бишкек: Задержан мужчина, пнувший ребенка в живот

Бишкекская милиция задержала мужчину, который пнул маленького ребенка в живот в одном из районов Бишкека. Видео избиения ребенка опубликовали в социальных сетях, что вызвало резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.

По информации пресс-службы ГУВД Бишкека, мужчина, пнувший ребенка в живот и снятый на видео, был задержан и доставлен в УВД Октябрьского района.

Видео, на котором мужчина пинает в живот маленького ребенка, лежащего на земле, появилось в социальных сетях и интернет-ресурсах 2 декабря.

Инцидент, предположительно, произошел в микрорайоне «Улан-2» в Бишкеке.

Видео избиения ребенка вызвало резонанс в кыргызком сегменте интернета и было замечено правоохранительными органами.

По факту жестокого обращения с ребенком начато разбирательство.

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