В соцсети фэйсбук опубликовали видео, на котором мужчина удерживает подростка для того, чтобы его били палкой. Милиция уже начала проверку инцидента.

Пользователь фэйсбука Адэля Рамазанова опубликовала видео, где взрослый мужчина удерживает подростка для того, чтобы другой подросток бил его палкой. После чего сам начинает толкать и бить по лицу мальчика.

По словам Рамазановой, мама пострадавшего мальчика обращалась в милицию, но никакой реакции со стороны правоохранителей не последовало, потому что у мужчины, который бил ребенка есть «связи» .

Ас алейкум друзья! Это видео отсняла камера в общежития политеха, это человек здоровый была с двумя пацанами бьёт сына моей знакомой. Со вчерашнего дня мама этого мальчика обращяется органам ,но безрезультатно, потому что есть связи у этого быдла. Что делать? Как дальше жить? Помогите плиис,факты на лицо. Эта женщина без мужа у неё единственный сын и вот так какой-то сволочь бьёт её сына Posted by Адэля Рамазанова on Sunday, September 17, 2017

«Это видео сняла камера наблюдения в общежитии политеха. Этот человек здоровый с двумя пацанами бьёт сына моей знакомой. Со вчерашнего дня мама этого мальчика обращается в органы, но безрезультатно, потому что есть связи у этого быдла», — пишет Рамазанова на своей странице.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сказали, что ведется проверка.

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