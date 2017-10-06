В турецком городе Аланья полицейские избили кыргызстанку. Правоохранителей отстранили от работы на время следствия.

Видео избиения появилось в сети днем 4 октября. На записи видно, что полицейские били ногами и дубинками и таскали за волосы лежащую посреди дороги женщину.

Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило, что потерпевшая является гражданкой Кыргызстана, а нападавшие были сотрудниками полиции турецкого города Аланья, расположенного в провинции Анталья.

МИД связался с Управлением безопасности района Аланьи, который также подтвердил факт этого инцидента.

«В настоящее время указанные сотрудники турецкой полиции отстранены от занимаемых должностей на время проведения следственных мероприятий», — сообщает турецкая сторона.

Самой потерпевшей кыргызстанке оказали медицинскую и психологическую помощь. Вопрос о ее возвращении в Кыргызстан решат после окончания следствия.

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