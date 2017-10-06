После девяти с половиной лет заключения досрочно освободили независимого журналиста Солиджона Абдурахманова. Журналист, освещавший нарушения прав человека в Узбекистане, был обвинен в «хранении и сбыте наркотиков».

«Мое досрочное освобождение продиктовано новым временем в Узбекистане. Я верю, что дальше все будет хорошо», — сказал журналист в интервью «Озодлик».

Солиджон Абдрахманов работал независимым журналистом в Каракалпакстане. Он писал о правах человека в Узбекистане и о проблеме высыхания Аральского моря.

В 2008 году его приговорили к десяти годам лишения свободы хранение и сбыт наркотиков.

Сначала Абдрахманова обвинили в употреблении наркотиков, но когда экспертиза показала отрицательный результат, его обвинили в хранении и сбыте.

На протяжении всего срока тюремного заключения Абдурахманов отвергал выдвинутые против него обвинения. Он уверен, что наркотики ему подбросила милиция.

Международные организации заявляли о том,что обвинения против Абдурахманова были сфальсифицированы. Его коллеги считают, что он пострадал из-за профессиональной деятельности.

Освобождение журналистов и правозащитников

Правозащитные организации отмечают, что с приходом к власти президента Шавката Мирзиеёва в Узбекистане начали происходить «позитивные изменения».

Мирзиёев начал освобождать политзаключенных, которые находились в тюрьме многие годы.

На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года, активист Самандар Куканов, который просидел в тюрьме 23 года, и один из первых банкиров страны Рустам Усмонов, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова.

В октябре кроме Салиджона Абдурахманова был освобожден и правозащитник Азам Фармонов, он просидел в тюрьме более 10 лет «за вымогательство».

Организация Human Rights Watch считает, что несмотря на освобождение политзаключенных, еще рано говорить о существенных реформах.

«Эти освобождения были проведены таким образом, что никто не стал задавать никаких вопросов о том, за что вообще люди туда попали», — отмечается в отчете организации.

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