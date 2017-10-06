Экземпляр эпоса Атамбаеву подарили в Ташкенте, во время его официального визита в Узбекистан. Подарок президенту Кыргызстана вручал лично президент Мирзиёев.

Это первый экземпляр эпоса, который был издан на узбекском языке.

«Большой популярностью в нашей стране пользуется “Манас”, являющийся уникальным памятником словесности не только кыргызского, но и всех тюркских народов. Для еще более широкого ознакомления наших граждан с этим великим произведением мы на днях переиздали впервые его на узбекском языке», — заявил президент Узбекистана.

Атамбаев поблагодарил Мирзиеёва за такой подарок и добавил, что этот эпос помог ему в 2010 году, во время межэтнических конфликтов на юге Кыргызстана.

Перевели сжатый вариант эпоса «Манас» народного писателя КР Бексултана Жакиева. Автор перевода знаменитый узбекский манасовед, кандидат филологических наук Зухритдин Исамутдинов.

Ранее эпос был переведен на турецкий язык, кроме того был поставлен на китайском языке в опере Пекина.

«Манас» — крупнейший кыргызский эпос, который включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Его также внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самый объемный эпос в мире, он состоит из более 500 тысяч строк и рассказывает о подвигах и жизни героя Манаса и его потомков.

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