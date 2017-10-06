Авиакомпания East Wing доставила в Кыргызстан тела двух кыргызстанцев, погибших в крушении самолета санавиации по Алматы. Самолет компании летел в Шымкент для оказания медпомощи роженице, в катастрофе весь экипаж погиб.

Тела погибших в авиакрушении кыргызстанцев привезли в Бишкек в ночь с 4 на 5 октября. Об этом сообщило Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы.

Компания East Wing, чей самолет потерпел крушение, оплатила все расходы по транспортировке тел в Кыргызстан. Вечером 4 октября их вывезли на двух машинах в сопровождении сотрудников авиакомпании.

В авиакатастрофе под Алматы, которая случилась вечером 3 октября, погиб весь экипаж самолета из пяти человек.

По данным Министерства иностранных дел, погибло два кыргызстанца — пилот Геннадий Цой и авиатехник Бейшебек Акматбаев.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, самолет Ан-28 летел курсом Алматы-Шымкент для оказания медицинской помощи роженице.

Однако спустя 12 минут после взлета самолет пропал с радаров. Последний раз его заметили в 28 километрах от Алматы.

Он потерпел крушение у села Междуреченское. После падения он задел линии электропередач и загорелся.

Идет расследование, власти пока не назвали точной причины падения самолета.

На месте происшествия работали 12 спасателей и три автомобиля Службы пожаротушения Алматинской области, которые ликвидировали возгорание.

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