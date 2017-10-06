Во Владимирской области поезд врезался в пассажирский автобус, который заглох на железнодорожном переезде. В результате столкновения погибли 19 человек, в том числе трое детей. Сообщается, что среди погибших 15 граждан Узбекистана и один гражданин Казахстана.

По данным российских СМИ, авария произошла в ночь в 5 на 6 октября в районе железнодорожной станции Покров.

Сообщается, что пассажирский автобус из Казахстана заглох на железнодорожном переезде и в него врезался поезд. В автобусе было два казахстанца и 55 узбекистанцев.

Из 57 человек погибли 19 человек, включая троих детей.

«Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — сообщило издание Lenta.ru.

Известно, что среди погибших 15 граждан Узбекистана и один гражданин Казахстана. Еще 12 пассажиров автобуса доставили в реанимацию.

По факту нарушений требований безопасности перевозки пассажиров возбуждено уголовное дело.

Сейчас спасатели МЧС развернули на месте происшествия пункт временного размещения. По факту ДТП ведется следствие.

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