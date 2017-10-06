Кандидат в президенты Бакыт Торобаев заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов. В Центризбиркоме сообщили, что к ним официальное заявление от политика пока не поступало.
Торобаев заявил о снятии своей кандидатуры на встрече со избирателями в селе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области.
«Дерево не может стать лесом, поэтому я объединился с Бабановым и сейчас я подал заявление в ЦИК о том, чтобы снять свою кандидатуру», — заявил политик.
https://www.facebook.com/bakyt.torobaev/posts/1971560753091919
Однако в пресс-службе Центризбиркома журналисту Kloop.kg сообщили, что пока не получили заявления от Торобаева.
Ранее свою кандидатуру с выборов снял другой политик — Камчыбек Ташиев, который решил поддержать кандидата от провластной СДПК Сооронбая Жээнбекова ради «целостности страны».
Тандем Бабанова и Торобаева
Бакыт Торобаев и Омурбек Бабанов объединились 17 сентября. В своей речи лидер партии «Онугуу-Прогресс» назвал Бабанова «достойным кандидатом», которого он поддержит «ради народа».
Сам Бабанов назвал этот день историческим. Политики договорились, что в случае победы Бабанова на выборах, Торобаев станет премьер-министром.
Ранее Торобаев входил в политическое объединение «Кайра жаралуу» с Камчыбеком Ташиевым, Адаханом Мадумаровым и Ахматбеком Келдибековым.
Четверка политиков заявляла, что выдвинут единого кандидата. Однако, сделать этого не удалось и объединение распалось.
Основное противостояние на президентской гонке проходит между Бабановым и Жээнбековым.
Президентские выборы пройдут 15 октября, за пост главы государства борются 12 человек.
Фото: Бабанов и Торобаев на встрече с избирателями 17 сентября
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