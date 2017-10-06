Финансовая полиция задержала подполковника милиции Бишкека при получении взятки в размере 8 тысяч сомов. За эти деньги милиционер пообещал выдать разрешение на покупку оружия.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) опубликовали на YouTube видео, на котором подполковник милиции Бишкека берет взятку за выдачу разрешения на покупку оружия.

«Задержан с поличным старший инспектор лицензионно-разрешительной работы Службы общественной безопасности ГУВД Бишкека подполковник милиции (на правах начальника отдела) при получении взятки в размере 8000 сомов», — сообщает пресс-служба Финпола.

Ранее прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту получения взятки этим сотрудником в размере 100 долларов и 1 тысячи сомов.

По теме: