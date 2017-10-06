Фото дня: Как выглядят баннеры кандидатов, когда их вешают

Рабочие вешают баннер кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова на стену дома на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова. 13 сентября 2017 года.

Предвыборная агитация началась в Кыргызстане в ночь на 10 сентября.

Политтехнолог Айнура Токтошева тогда рассказывала радио «Азаттык», что в стране меньше 10% избирателей голосует за того или иного кандидата из-за его программы. Большинство кыргызстанцев обращают больше внимания на агитационные и рекламные материалы.

По данным ЦИК, Омурбек Бабанов потратил на агитацию в несколько раз больше денег, чем его оппоненты – 100 миллионов сомов. Сооронбай Жээнбеков уложился в 36 млн, а Сариев – в 24.