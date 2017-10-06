Ошский городской суд прекратил уголовное дело о подкупе голосов представителями штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Следствие прекратили из-за примирения сторон, хотя при этом, была «полностью доказана» вина подозреваемых.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о прекращении уголовного дела о подкупе избирателей Ошским городским судом.

«Суд прекратил производства по делу в связи с достигнутым примирением. При этом, вина вышеуказанных лиц в ходе суда была полностью доказана», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.



Ошский городской суд возбудил уголовное дело 18 сентября по заявлению местного жителя, которому предложили за 2 тысячи сомов проголосовать за кандидата в президенты Омурбека Бабанова.



Избирательный штаб Бабанова назвал это дело «очередной провокацией и одной из форм применения административного ресурса».

Еще одно дело о подкупе голосов

Октябрьский райсуд Бишкека рассматривает дело по другому факту подкупа голосов представителями штаба Бабанова.

Бишкекчанин написал заявление в милицию о том, что его хотели подкупить. В качестве доказательства он предоставил видеозапись разговора с координаторами штаба политика, которые обсуждали план подкупа голосов.

По данным Генпрокуратуры, на видео две женщины в возрасте 30-35 лет объясняют порядок подкупа голосов избирателей по форме №2, которые должны будут проголосовать за Бабанова на дополнительном избирательном участке в микрорайоне Асанбай.

Уголовный кодекс предусматривает штраф в размере от 100 до 300 тысяч сомов, либо лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет по статье «Подкуп голосов»

Омурбек Бабанов — один из главных соперников провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента борются 12 кандидатов.