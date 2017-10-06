Группа Badstreetshow разыгрывает бишкекчан и публикует свои пранк-видео в Instagram и YouTube. Хотя команда состоит пока только из трех активных участников — Кайрата, Улана и Ивана — их ролики уже набирают по несколько тысяч просмотров.

По центру Бишкека идет молодой человек, в руках у него — две подушки. Внезапно парень бросает одну из них случайному прохожему, приглашая его на маленький бой. Это повторяется много раз. Некоторые прохожие принимают правила игры и начинают драться с незнакомцем на подушках. Другие смотрят на него с полным недоумением, а у кого-то этот розыгрыш даже вызывает агрессию.

Парень с подушками — Кайрат Иманалиев, «лицо» бишкекской пранк-группы Badstreetshow. Почти каждый день она выходит на улицы города, чтобы разыгрывать прохожих.