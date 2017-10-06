Группа Badstreetshow разыгрывает бишкекчан и публикует свои пранк-видео в Instagram и YouTube. Хотя команда состоит пока только из трех активных участников — Кайрата, Улана и Ивана — их ролики уже набирают по несколько тысяч просмотров.
По центру Бишкека идет молодой человек, в руках у него — две подушки. Внезапно парень бросает одну из них случайному прохожему, приглашая его на маленький бой. Это повторяется много раз. Некоторые прохожие принимают правила игры и начинают драться с незнакомцем на подушках. Другие смотрят на него с полным недоумением, а у кого-то этот розыгрыш даже вызывает агрессию.
Парень с подушками — Кайрат Иманалиев, «лицо» бишкекской пранк-группы Badstreetshow. Почти каждый день она выходит на улицы города, чтобы разыгрывать прохожих.
Кайрат работает в финансовой сфере и занимается пранком в свободное время вместе со своими друзьями из колледжа при «Политехе» — оператором Уланом Абдыбековым и монтажером Иваном Антоновым.
Видео с розыгрышами группа начала выпускать совсем недавно — первый ролик появился в инстаграме 6 июля. Но популярность Badstreetshow растет с каждым днем — первым своим успехом ребята считают то самое видео с боем на подушках.
«На следующий день все паблики начали нас репостить. Дошло до того, что мы пошли кушать шаурму, а рядом сидел парень и смотрел это видео. Вот это было так круто!» — рассказывает Кайрат.
После этого розыгрыша его стали узнавать на улицах, чему он совсем не рад. Пранкер считает, что ему важно оставаться для горожан простым прохожим.
«Я бы не сказал, что популярность для меня как для пранкера — это хорошо. Из-за нее стало сложно делать пранки. Некоторые говорят: “А, ты пранкер? Иди отсюда!”» — рассуждает он.
Кайрат вспоминает, как однажды за ним почти три улицы подряд бежал мужчина с удостоверением милиционера, требуя удалить все видео, на которых он попал в кадр. Обошлось без рукоприкладства, но с тех пор пранкер шутит над милиционерами только в толпе людей.
«Есть темы, на которые мы не шутим. Это терроризм, религия, национальности»
Идеи для розыгрышей часто на ходу придумывает оператор Улан — ребята в шутку называют его Голова. Но сам он относится к делу серьезно и считает, что пранк интересен пока людям весело, поэтому никогда не предлагает оскорбительные шутки.
«Есть темы, на которые мы не шутим. Это терроризм, религия, национальности. Среди людей — это беременные женщины, пожилые люди, дети и люди с инвалидностью», — объясняет оператор.
Монтажер Иван вспоминает, что группе предлагали шутить про терроризм, но это нарушает законы Кыргызстана и идет вразрез с убеждениями пранкеров.
«Мы всегда отказываемся, не наше это», — говорит он.
Если посмотреть видео ребят, то кажется, что для Кайрата несложно разыграть человека. Но это ошибочное впечатление, говорит он — пранкеру приходится бороться с собой, чтобы подойти к незнакомцу и заговорить с ним.
Съемки одного сюжета Badstreetshow порой занимают несколько дней — пока оператор не «поймает» достаточное количество интересных реакций разыгранных прохожих и смешных моментов. Потом наступают сложности монтажа. Ребята говорят, что это самый нервный этап: необходимо найти среди массы отснятого материала нужные моменты, резать их и «склеивать» между собой.
«Я иногда хочу даже кричать от этого. Иногда это происходит так: ребята привозят мне несколько гигабайтов того, что наснимают, а оно не конвертируется — вот это да, обидно», — рассказывает Иван.
«Пранк — это всегда легкое хулиганство, надо быть терпимее, и жить будет веселее»
По словам оператора Улана, особенно сложно снимать вечером на центральной площади Бишкека, когда людей вокруг слишком много, а настроение у многих далеко не дружелюбное. Хотя чаще, говорят парни, люди проявляют к ним любопытство, а не агрессию.
Улан рассказывает про случай, когда он снимал один из розыгрышей Кайрата издалека, и не заметил, как к нему вплотную подошел незнакомый парень.
«…будто хотел что-то продать. Стоит и смотрит на меня, потом на камеру, и вдруг шепчет на ухо: “Что снимаешь?.. А, пранк?” — и ушел. Любопытство», — говорит Улан, пожимая плечами.
У пранкеров Badstreetshow уже есть печальный опыт с законом — за одно из первых видео на них подали в суд. Одним из героев пранка не понравилось, что их снимали без разрешения — они посчитали, что ребята так нарушили их право на собственное изображение, прописанное в 19-й статье Гражданского кодекса Кыргызстана.
Заявители потребовали удалить видео или оплатить штраф в пять тысяч сомов. Пранкеры отказались удалять видео и платить штраф, на рассмотрение дела они тоже не пошли. В конце концов герои розыгрыша просто пожаловались администрации Instagram и YouTube — видео удалили.
«Пранк — это всегда легкое хулиганство, надо быть терпимее, и жить будет веселее», — говорит про этот случай Кайрат. Он специально самостоятельно изучил законы Кыргызстана, которые так или иначе касаются их шуток и розыгрышей.
Badstreetshow постоянно сталкиваются с критикой: каждый раз, когда паблик OMKS публикует их видео у себя, оно собирает в основном негативные комментарии.
«Стабильно к чему-то люди придираются. И не верят, что все это не подстава», — говорит Иван.
Но вместе с этой критикой приходит и популярность. По словам пранкеров их часто узнают прохожие.
Правда пока узнаваемым из группы становится только Кайрат — Улан и Иван готовят видео лишь по ту сторону объектива, снимая его и монтируя. Но оба непосредственно участвуют в создании контента для пабликов пранк-группы.
Количество просмотров роликов ребят постепенно растет: одно видео Badstreetshow в среднем набирает около четырех тысяч просмотров. Часто их репостят другие популярные паблики вроде OMKS — тогда просмотров становится в несколько раз больше.