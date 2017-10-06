Лауреатом Нобелевской премии мира стала организация ICAN, которая выступает за ликвидацию ядерного оружия. Главным достижением организации стал договор о запрете ядерного оружия, утвержденный ООН в 2017 году.

Организации присудили Нобелевскую премию мира 6 октября за работу по привлечению внимания к «катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

Церемония вручения премий пройдет 10 декабря 2017 года в столицах Норвегии и Швеции — Осло и Стокгольме.

«Мы живем в мире, где риск использования ядерного оружия выше, чем был долгое время до этого», — сказала глава Нобелевского комитета Барит Рейс-Андресон.

Главным достижением ICAN стал договор о запрете разработки, испытания, хранение ядерного оружия. Этот договор пока подписан только 53 страны, но организация ведет переговоры с другими о соглашении об отказе от ядерного оружия.

Международная организация по ликвидации ядерного оружия (ICAN) была создана в 2007 году по инициативе движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которая была лауреатом Нобелевской премии мира в 1985 году.

Сейчас организация работает в более 100 странах мира.

В прошлом году этой премии удостоился Хуан Мануэль Сантос, нынешний президент Колумбии. Ему присудили награду за попытку положить конец гражданской войне, которая продолжается уже 50 лет.

Нобелевская премия мира — одна из самых престижных наград в мире, вручаемой

Нобелевским фондом за достижения в области литературы.

Эта одна из пяти премий, созданных в 1895 году по воле шведского филантропа и изобретателя Альфреда Нобеля.

Ядерное оружие — совокупность ядерных боеприпасов, относится к оружию массового поражения. Сейчас в мире законно владеют таким оружием так называемый «Ядерный клуб», в который входит США, Россия, Франция, Великобритания и Китай.

Кроме того, нелегитимное ядерное оружие есть у Северной Кореи, Индии и Пакистана.

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Соавтор: Марат Абдыкалыков.

Фото: Активисты ​ICAN/ icanw.org