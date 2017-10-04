Самолет упал в Алматинской области возле села Междуреченское, погиб весь экипаж. Власти Казахстана сообщают, что среди погибших есть и кыргызстанец.

Вечером 3 октября возле села Междуреченское неподалеку Алматы упал самолет санавиации. В нем находилось пять человек — два пилота, авиатехник и два врача — все они погибли .

В комитете гражданской авиации Казахстана уточнили, что одним из погибших был гражданин Кыргызстана — командир судна Г. Цой.

По предварительным данным Министерства внутренних дел Казахстана, самолет Ан-28 летел курсом Алматы-Шымкент для оказания медицинской помощи роженице.

«3 октября 2017 года в 19:15 в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуреченского при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки Ан-28 с последующим возгоранием», — сказал представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов.

При крушении самолет задел линию электропередач возле поселка. После падения судно загорелось. Одной из причин падения назвали неполадки двигателя.

На месте происшествия работали 12 спасателей и три автомобиля Службы пожаротушения Алматинской области, которые ликвидировали возгорание.

Ранее местные СМИ сообщали, что самолет Ан-28 компании East Wing пропал с радаров вечером 3 октября в 28 километрах от Алматы через 12 минут после взлета.

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