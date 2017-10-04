«Военная тайна» Игоря Прокопенко признана лучшей просветительской телепередачей 2017 года. Передачи Прокопенко критикуются за распространение лженаучных теорий и антизападную пропаганду и транслируются на канале РЕН ТВ.

Российскую премию ТЭФИ («Телевизионный Эфир») в номинации «Просветительская программа» вручили передаче «Военная тайна».

Ее автор и ведущий Игорь Прокопенко — шестикратный лауреат ТЭФИ, документалист, журналист и писатель.

Кроме «Военной тайны» он выпускает еще несколько программ — «Самые шокирующие гипотезы», «Территория заблуждений», проект «Отражение» и «День космических историй».

Программы Прокопенко показывают на телеканале РЕН ТВ и часто критикуются за распространение лженаучных теорий — например, о падении космического аппарата инопланетян в Кыргызстане, людях-рептилоидах, правящих миром, или плоской земле.

«У меня нет задачи, чтобы ряд данных, которые фигурируют в моей программе, признавались официальной наукой по одной простой причине: программа называется “Самые шокирующие гипотезы”», — ответил на критику журналист.

Саму передачу «Военная тайна» и ее ведущего часто критикуют за антизападную пропаганду. На канале РЕН ТВ программа выходит с 1998 года.

Премия ТЭФИ — российская телевизионная премия, которую вручают ежегодно за высшие достижения в области телевизионных искусств. Ее считают российским аналогом премии «Эмми».

В разное время награду получали такие известные телеперадчи как «Жди меня», «Умники и умницы» или «В мире животных». В 2014 году ТЭФИ получил сериал «Кухня», сценаристами котог=рого являются кыргызстанцы Жаннат Керимбаев и Василий Куценко.

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