Жители Каталонии протестуют против действий Мадрида и испанской полиции на референдуме о независимости региона. Каталонцы перекрыли более 50 дорог. Не работают школы, больницы и метро.

В Барселоне после референдума о независимости, который сопровождался массовыми столкновениями местных жителей с полицией и гражданской гвардией, проходят массовые забастовки.

Как сообщает издание «El Pais», заблокированы более 50 дорог, перекрыто движение на главных улицах Барселоны. Более половины врачей не вышли на работу, закрыты школы.

Опустели два крупных рынка Барселоны — «Меркебарна» и «Бокерия». Закрыты станции подземки и заблокирован вход в некоторые госучреждения. В городе образовались массовые пробки, сообщает Reuters.

Профсоюзы заявили, что решение о забастовке было принято в связи с нарушением прав и свобод во время проведения голосования в минувшее воскресенье.

Испанская газета «El Mundo» пишет, на центральной площади Пласа-де-Каталунья собрались около 15 тысяч протестующих.

Несколько тысяч человек собрались у барселонского штаба полиции Испании, протестуя против действий властей во время референдума.

Они называют сотрудников полиции «оккупационной силой» и призывают уйти из Каталонии, сообщает Associated Press.

Референдум в Каталонии

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона от Испании. Мадрид считает голосование антиконституционным и незаконным.

Испанские власти заранее сменили руководство каталонского МВД и прислали в регион тысячи полицейских.

Большая часть пунктов голосования была закрыта в течение дня. В результате столкновения испанской полиции и местных жителей пострадало более 800 человек.

В школах, где находились избирательные участки, отключали свет и интернет, полиция врывалась туда и забирала урны для голосования.

Около 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании, а в референдуме приняли участие 2,2 миллиона человек, что составляет более 40 процентов жителей региона.

По мнению премьер-министра Испании Мариано Рахоя, выборы не состоялись, ведь большинство не пошло на выборы.

Еврокомиссия признала каталонский референдум незаконным, однако призвала власти Испании к мирному диалогу с жителями автономного округа.

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