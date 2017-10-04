Жители Каталонии протестуют против действий Мадрида и испанской полиции на референдуме о независимости региона. Каталонцы перекрыли более 50 дорог. Не работают школы, больницы и метро.

В Барселоне после референдума о независимости, который сопровождался массовыми столкновениями местных жителей с полицией и гражданской гвардией, проходят массовые забастовки.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Как сообщает издание «El Pais», заблокированы более 50 дорог, перекрыто движение на главных улицах Барселоны. Более половины врачей не вышли на работу, закрыты школы.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Опустели два крупных рынка Барселоны — «Меркебарна» и «Бокерия». Закрыты станции подземки и заблокирован вход в некоторые госучреждения. В городе образовались массовые пробки, сообщает Reuters.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Профсоюзы заявили, что решение о забастовке было принято в связи с нарушением прав и свобод во время проведения голосования в минувшее воскресенье.

Испанская газета «El Mundo» пишет, на центральной площади Пласа-де-Каталунья собрались около 15 тысяч протестующих.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Несколько тысяч человек собрались у барселонского штаба полиции Испании, протестуя против действий властей во время референдума.

Они называют сотрудников полиции «оккупационной силой» и призывают уйти из Каталонии, сообщает Associated Press.

Референдум в Каталонии

Фото: REUTERS/Juan Medina

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона от Испании. Мадрид считает голосование антиконституционным и незаконным.

Испанские власти заранее сменили руководство каталонского МВД и прислали в регион тысячи полицейских.

Albert Gea / Reuters / Scanpix / LETA

Большая часть пунктов голосования была закрыта в течение дня. В результате столкновения испанской полиции и местных жителей пострадало более 800 человек.

В школах, где находились избирательные участки, отключали свет и интернет, полиция врывалась туда и забирала урны для голосования.

Около 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании, а в референдуме приняли участие 2,2 миллиона человек, что составляет более 40 процентов жителей региона.

Josep Lago / AFP / Scanpix / LETA

По мнению премьер-министра Испании Мариано Рахоя, выборы не состоялись, ведь большинство не пошло на выборы.

Еврокомиссия признала каталонский референдум незаконным, однако призвала власти Испании к мирному диалогу с жителями автономного округа.

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