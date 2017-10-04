Фото дня: Рысь и 7 рысят забрели в дом фотографа из Аляски

Фотограф из Аляски Тим Ньютон встретил рысь и семь ее рысят ранним утром, выйдя на крыльцо.
«Было приятно смотреть как семеро котят играют на нашем крыльце. Их мать была очень бдительна и долго смотрела на фотографа и его камеру»,— написал фотограф в фэйсбуке.
Фотограф не испугал диких животных, поиграв на его крыльце они переместились во двор, где провели некоторое время.
Рысь — хищное животное из семейства кошачьих, по размеру крупнее многих собак. Животное обитает в Северной Америке, в Канаде, в России и в Центральной Азии.
Животное было занесено в Красную книгу и входит в группу риска из-за ценного меха.
Сейчас популяция рысей по всему миру почти восстановилась — это результат многолетнего запрета на охоту и попыток ученых восстановить количество животных.
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