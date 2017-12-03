Милиция возбудила уголовное дело на мужчину, пнувшего ребенка в живот

Милиция возбудила уголовное дело на мужчину, который в одном из микрорайонов Бишкека пнул маленького ребенка в живот. Видео избиения ребенка опубликовали в социальных сетях, что вызвало резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что за жестокое обращение с ребенком на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сейчас он находится в следственном изоляторе временного содержания РОВД Октябрьского района. Расследование дела продолжается.

Видео, на котором 50-летний мужчина жестоко пинает в живот маленького ребенка, лежащего на земле, появилось в социальных сетях и интернет-ресурсах 2 декабря.

Жестокое обращение с ребенком вызвало резонанс, и милиция обратила внимание на инцидент.

Мужчина, оказавшийся отцом ребенка, был задержан 2 декабря. Ребенку, который получил от отца пинок в живот, всего два с половиной года.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!



По теме: