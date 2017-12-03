Израиль: Около 20 тысяч человек вышли на антикоррупционный митинг против премьер-министра Нетаньяху

Около 20 тысяч израильтян протестовали на улицах Тель-Авива против законопроекта, который позволит скрыть от общественности результаты расследования против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют в получении «роскошных» подарков от влиятельных бизнесменов.

Многотысячный «марш позора» прошел 2 декабря в израильской столице Тель-Авиве. По сообщениям СМИ, количество митингующих достигло 20 тысяч.

Причиной возмущения стал законопроект парламента Израиля, который запретит полиции публиковать результаты расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По словам инициаторов закона, это позволит защитить права подозреваемых.

Противники закона утверждают, что власти пытаются помочь премьер-министру избежать наказания и держать общественность в неведении.

«Они должны сказать правду народу, или Израиль больше не будет свободен», — сказал один из протестующих.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвиняется в коррупции и в злоупотреблении должностным положением.

По версии следствия, премьер-министр получал от бизнесмена Арнона Милчена подарки стоимостью в более $28 тысяч.

Также по информации СМИ, Нетаньяху может быть замешан в попытке давлении на редакционную политику крупного издания «Едиот ахронот».

Предположительно, он пообещал изданию ограничить их главного конкурента — газету «Исраэль ха-Йом» — в обмен на благосклонное освещение деятельности властей.