Эстония: Кыргызский фильм «Ночная авария» завоевал Гран-при на кинофестивале «Темные ночи»

Фильм кыргызского режиссера Темира Бирназарова «Ночная авария» получил главный приз международного кинофестиваля «Темные ночи» в Таллине. Это первый Гран-при в истории кыргызского кино.

На кинофестивале «Темные ночи» в Таллине участвовали 18 фильмов, но главный приз и сумму в 10 000 евро получил кыргызский режиссер Темир Бирназаров за фильм «Ночная авария».

По информации «Кыргызфильма», это первый Гран-при в истории кыргызского кино.

По словам директора фестиваля Тийны Локк, кыргызский фильм попал на туда в самый последний момент, но произвел фурор среди зрителей.

«Это маленький, очень просто сделанный фильм, который говорит об очень важных вещах. Еще сделано очень интересно, как этот сценарий построен…, и как это все выражается, как эта история рассказывается… Язык фильма очень простой, зато очень глубокий. И это еще очень добрый фильм», — сказала она.

Картина рассказывает про одинокого старика. Он сварлив, вреден и не может найти общий язык с другими людьми, но все меняется, когда он находит раненную девушку на ночной проселочной дороге. Выхаживая девушку, старик постепенно влюбляется в нее.

Сценарий фильма основан на книге писателя Талипа Ибраимова «Старик и ангел».

Главные роли сыграли Акылбек Абдыкалыков и Дина Джейкоб.

Фестивали «Темные ночи» начали проводить в Таллине с 1997 года. С мая 2006 года фестиваль стал ассоциированным членом Международной федерации кинопродюсеров FIAPF. Таллинский фестиваль входит в двадцатку самых престижных кинофестивалей мира.

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