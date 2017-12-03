Джалал-Абад: Милиция задержала пять человек после избиения фотографа на свадьбе

В Джалал-Абаде задержаны пять гостей свадьбы — они не поделили с другими новобрачными место для фотосессии и нанесли черепно-мозговую травму их фотографу. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Инцидент с избиением свадебного фотографа произошел 2 декабря на въезде в город Джалал-Абад.

По информации издания «Турмуш», у памятника Курманбек баатыру молодожены снимались в свадебной фотосессии. К достопримечательности приехала вторая пара новобрачных с гостями, тоже намереваясь сделать фотографии.

Между приехавшими парнями и фотографом первой пары произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Фотографа доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Правоохранители водворили пять гостей второй свадьбы в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В ноябре 2017 года милиция также задержала гостей одной из свадеб. Они в городском парке Джалал-Абада подрались с сотрудниками правоохранительных органов.

Тогда задержали 18 человек, 13 из них в качестве наказания обязали убирать улицы. Еще пять человек были задержаны и помещены в СИЗО на два месяца.

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