Одним кадром: Как выглядят бури Юпитера

Американское космическое агентство НАСА опубликовало снимок бурь, бушующих на Юпитере. Снимок был сделан с космического корабля «Юнона», который приблизился к облакам газовой планеты.

Фотография была сделана 24 октября космическим кораблем «Юнона», но опубликовали ее только в декабре.

Для того, чтобы сделать снимок, космический корабль приблизился на расстояние в 18 километров к верхним слоям облаков Юпитера.

Облака Юпитера не являются синими, просто для лучшей видимости ученые Джеральд Эйхштедт и Сиан Доран обработали фотографию синим фильтром.

Вихревые завитки на фото показывают бури Юпитера — это сильнейшие в галактике ветра.

«Юнону» запустили в августе 2011 года для изучения гравитационного и магнитного поля Юпитера, также она должна проверить гипотезу о том, что у Юпитера есть твердое ядро.

Юпитер — самая большая планета в Солнечной системе, в ней поместились бы 1300 таких планет, как Земля. Также, как Нептун, Сатурн и Уран, является газовым гигантом.