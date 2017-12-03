Талас: Немецкая компания начала строительство золотоизвлекательного завода на «Джеруе»

Немецкая компания Engineering Dobersek GmbH строит золотоизвлекательный завод на месторождении «Джеруй» в Таласской области. Ранее компания строила и реконструировала заводы в Узбекистане, Казахстане и России.

Официальный представитель компании «Альянс Алтын», владельца лицензии на разработку рудника «Джеруй», Данияр Жаныкулов сообщил, что работа по строительству золотоизвлекательного завода уже началась.

Капсулы в строительство золотоизвлекающей фабрики и хвостохранилища заложили еще в ноябре.

Строительством фабрики занимаются специалисты компании Engineering Dobersek GmbH.

Немецкая компания Engineering Dobersek GmbH известна тем, что занимает почти весь рынок по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию промышленных автоматических установок в СНГ.

Компания специализируется на строительстве горно-металлургических заводов, водоочистительных систем, химических и экологических установок.

Компания не в первый раз работает в Средней Азии, в 2009 году она построила «Навоийский горно-металлургический комбинат» в Узбекистане, а в период с 2010 до 2013 года занималась реконструкцией свинцового завода в Казахстане.

Также у компании были проекты в России — она обеспечила автоматизированными установками Норильский, Учалинский и Гайский комбинаты.

До немецкой компании строительством фабрики на месторождении «Джеруй» интересовалась китайская фирма China Gold. По информации «Алтын Альянса», китайцы участвовали в переговорах, но конкретных предложений от них не поступало.

Месторождение «Джеруй»

Золоторудное месторождение «Джеруй» находится в сельской управе Бекмолдо Таласской области.

По оценке специалистов, на руднике есть около 88 тонн 231 кг золота и 24 тонны 349 кг серебра — больше руды в Кыргызстане только на «Кумторе».

До 2010 года разработкой рудника занималась казахстанская компания «Visor», но из-за конфликтов с местным населением ей пришлось прекратить работу, а кыргызские власти отозвали у нее лицензию на разработку рудника.

«Visor» назвала отзыв лицензии «экспроприацией» и подала иск в международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне, США, потребовав 548 млн. долларов компенсации.

Тогда власти Кыргызстана выставили на аукцион лицензию на разработку рудника, чтобы новый инвестор выплатил неустойку казахской компании.

За право на разработку боролись крупнейший российский золотодобытчик «Полюс Голд» и кыргызское госпредприятие «Кыргызалтын». «Внимательно изучив» условия конкурса, в 2015 году «Полюс Голд» отказался от участия в нем.

После долгих судебных разбирательств с казахстанской компанией «Visor», лицензию за 100 млн долларов на разработку рудника купила российская компания «Восток-геолдобыча».

Компания привлекла к работе свою дочернюю кыргызскую фирму «Альянс Алтын», которая начала переговоры для подготовки рудника к разработке и привлекла Engineering Dobersek GmbH для строительства золотоизвлекательной фабрики.