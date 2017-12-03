Экс-муфтия Чубака Жалилова допросили из-за призывов к многоженству

Адвокат проповедника заявил, что Чубака Жалилова допрашивали около шести часов в ГУВД Бишкека. В конце ноября экс-муфтий рассказал о наличии второй жены и призвал кыргызстанцев к многоженству, после чего правозащитницы попросили прокуратуру дать высказыванию Жалилова правовую оценку.

Адвокат Чубака Жалилова Акин Токталиев утверждает, что религиозного деятеля допросили в ГУВД Бишкека 2 декабря.

По словам Токталиева, допрос длился с 9 до 15 часов. Проповедник отказывается комментировать допрос журналистам.

В ГУВД журналисту Kloop.kg также не дали комментариев.

Ранее, в конце ноября, правозащитницы и депутатки парламента попросили прокуратуру дать правовую оценку высказыванию Чубака Жалилова, рассказавшего о второй жене и призвавшего единомышленников к многоженству.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

В ответ экс-муфтий сказал, что единственный человек, который мог бы подать на него в суд – это его первая жена. Проповедник считает, что подавшие на него в суд ответят перед богом.

Религиозный деятель не видит в многоженстве нарушения законов, и считает, что «к этому надо правильно относится», и быть многоженцам благодарными.

«Я могу посчитать тех чиновников и депутатов [у которых много жен]. Они люди, которые поддерживают традиции. Мы должны быть им благодарны. Даже должны всем дать ордена», — сказал Жалилов.



По теме: