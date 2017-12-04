Братья Уинклвоссы стали первыми биткоиновыми миллиардерами

Братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы стали первыми, кто заработал миллиард долларов на биткоинах.

Как сообщает издание The Telegraph, Уинклвоссы в 2008 году отсудили у Марка Цукерберга 65 миллионов долларов за кражу идеи социальной сети «Фейсбук».

В 2013 году они купили биткоины по 120 долларов на общую сумму в 11 миллионов долларов, что составлял один процент от всего числа криптовалюты на то время.

Сейчас один биткоин равен 10 тысячам долларов. Состояние братьев оценивается 100 тысяч биткоинов, что составляет один миллиард долларов.

Сами Уинклвоссы не планируют продавать биткоины. Они открыли собственную онлайн-биржу и венчурный фонд для инвестиций в кибервалюту.

«Мы никогда не продавали биткоин, мы вложились на долгие годы», — цитирует издание Кэмерона Уинклвосса.

До братьев биткоиновым миллиардером был разве что сам анонимный создатель криптовалюты, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Накамото.

Его настоящее имя неизвестно, поэтому периодическим создателями биткоинов называют разных людей. Например, в ноябре 2017 года некий Сахил Гупта написал, что биткоины создал американский бизнесмен Илон Маск.

В мае 2016 года австралийский предприниматель Крэйг Райт заявил, что он является создателем биткоина. Однако до сих пор неизвестно, кто скрывается под псевдонимом Сатоси Накамото.

Биткоин — децентрализованная цифровая валюта, созданная и работающая только в сети интернет, основанная на математических вычислениях.

Кибервалюта функционирует без центрального государственного контролирующего органа или банка и легко может быть конвертирована в наличные средства или обменена на те или иные продукты или услуги.

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