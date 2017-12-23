Беларусь: Лукашенко легализовал криптовалюту и пообещал «великую IT-революцию»

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики» и легализовал криптовалюту и майнинг в стране.

По словам Александра Лукашенко, главная цель документа — создание условий для прихода мировых IT-компаний в Беларусь.

Белорусское издание Tut.by пишет, что согласно этому декрету физические лица могут владеть токенами (аналоги ценных бумаг при проведении ICO), покупать, продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, осуществлять майнинг, а также дарить, обменивать и завещать их.

Участники сделок с криптовалютой до 2023 года будут освобождены от подоходного налога, налога на прибыль и на добавленную стоимость.

Инициатором реформ был основатель международной инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, который рассказал о своей идее Александру Лукашенко в марте 2017 года.

По словам Прокопени, в разработке декрета участвовали многие белорусские IT-компании. Они описали, что и как нужно исправить в сфере высоких технологий в Беларуси.

Разработчики декрета надеются, что с его помощью к 2030 году количество белорусов, занятых в сфере IT, увеличится с 30 тысяч до 100 тысяч человек, а страна привлечет иностранных инвесторов.

В России также заинтересовались криптовалютой. В октябре российские издания сообщили, про президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к июлю 2018 года внести в законы поправки, которые позволят регулировать криптовалюту.

Нацбанк Кыргызстана еще в 2014 году предложил запретить биткоины в Кыргызстане. Тогда главный банк страны утверждал, что его добыча и использование влечёт за собой риски.

Хотя сторонники биткоинов в Кыргызстане раскритиковали Нацбанк, учреждение сохранило свое отношение к криптовалюте и в 2017 году. В интервью «Российской газете» Нацбанк попросил кыргызстанцев воздержаться от покупки и использования криптовалюты.

«Согласно законодательству страны, сом является единственным законным платежным средством на всей территории республики», — сообщил банк журналистам.

Тем не менее, сейчас НБКР не рассматривает «введение каких-либо запретительных или ограничительных мер в отношении добычи криптовалют на территории республики».

Криптовалюта — это децентрализованная цифровая валюта, созданная и работающая только в сети интернет, основанная на математических вычислениях.

Она функционирует без центрального государственного контролирующего органа или банка и легко может быть конвертирована в наличные средства или обменена на те или иные продукты или услуги.



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